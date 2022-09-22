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Жителей ветхих домов в Турксибском районе Алматы переселят в 2023 году
22 Сентября 2022, 13:22

Жителей ветхих домов в Турксибском районе Алматы переселят в 2023 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что на сегодня в городе частными застройщиками ведется строительство 17 многоквартирных жилых домов, в которые будут переселены жители ветхих домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Градоначальник на встрече с жителями Турксибского района заявил, что половина всех многоэтажных домов района являются ветхими - 594 из 1229 домов, что составляет 40% всего ветхого фонда города.

«По улице Осипенко до конца текущего года будет завершено строительство двух многоквартирных жилых домов на 59 квартир. В них мы планируем временно переселить жителей 4 ветхих домов, расположенных в квадрате улиц Чернышевского – Сауранбаева – Молдагалиева - Толстого. Это позволит нам в следующем году произвести снос этих четырех домов и начать строительство 10 домов на 214 квартир. В этом же квадрате уже ведется строительство семи многоквартирных жилых домов на 152 квартиры, из них 48 квартир - для оборотного жилья по программе реновации ветхого жилья. Данные многоквартирные жилые дома будут введены в эксплуатацию в мае 2023 года. После завершения этих объектов планируем переселить жителей еще 8восьми домов по улице Спартака, Акынов», - заявил аким мегаполиса.

По словам Ерболата Досаева, в квадрате улиц Кассина, Котельникова, проспекта Сейфуллина строится восемь многоквартирных жилых домов на 432 квартиры. Дома будут сданы в июле 2023 года. В них будут переселены жители 15 ветхих домов указанного квадрата.

Кроме того, заключен меморандум с частным застройщиком по реновации 57 двухэтажных домов в мкр-не «Алтай-2». Переселенцам будет предоставлено 456 квартир. В 2023 году на первом этапе будут построены два жилых дома для переселения жителей 18 ветхих домов.

«При этом отмечу, что реализация озвученных планов возможна только при согласии всех 100% жителей ветхих домов», - добавил аким.


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