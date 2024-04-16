Жителей села Большая Малышка эвакуировали в СКО

В Кызылжарском районе СКО паводок захлестнул село Большая Малышка. Местные жители были готовы, но все равно не ожидали такого разгула стихии со стороны реки Есиль. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

По словам старожилов, прежде весеннее половодье угрожало только домам по ул. Береговой.

На этот раз подтопленной оказалась большая часть села. Вода зашла в Большую Малышку в первом часу ночи; на место спасать людей одними из первыми прибыли сотрудники районного отдела полиции. По состоянию на середину дня 15 апреля, вода продолжала прибывать.

Как сообщил начальник районного отдела полиции Алихан Байкадамов, несмотря на стремительный натиск воды, эвакуация прошла в плановом режиме. Сельчане заранее были проинформированы стражами правопорядка и подготовились к эвакуации. Пострадавших среди людей не зарегистрировано.

В регионе сохраняется сложная паводковая обстановка. Критическая ситуация – в Кызылжарском районе и городе Петропавловске.

Подтопление грозит еще 15 населенным пунктам СКО.