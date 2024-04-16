Подтопление грозит еще 15 населенным пунктам СКО

В СКО в воде остаются 2 123 дома. Эвакуированы более 10 тысяч человек и почти 4 тысячи сельхозживотных, передает агентство Kazinform со ссылкой на противопаводковый штаб СКО.

Подтопление грозит еще 15 населенным пунктам, расположенным ниже по течению р. Есиль. В каждом из них размещены группировки департамента по ЧС.

Наиболее критическая обстановка в Кызылжарском районе и в г. Петропавловск. Из-за перелива на трассах временно закрыли въезд в областной центр со стороны г. Мамлютка и с. Бесколь. Организована перевозка людей специализированным транспортом.

- Я вам с уверенностью могу сказать, что ни один сотрудник ни с кого денег не берет. Наш вахтовый автомобиль, который находится на переливе на посту Южный, перевозит всех людей бесплатно. Также у нас там находится трал, которым перевозятся автомобили скорой помощи, гуманитарной помощи. На данный момент перевезено более 5 тысяч людей, - заявил начальник управления ликвидации ЧС ДЧС СКО Сакен Агзамов.

В регионе сохраняется сложная паводковая обстановка. Критическая ситуация – в Кызылжарском районе и городе Петропавловске.