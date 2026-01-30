РУ
    14:40, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Многодетную мать убили в Мангистауской области

    29 января в городе Жанаозен от ножевого ранения скончалась 44-летняя женщина, мать семерых детей, возбуждено уголовное дело, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pixabay.com

    По подозрению в совершении преступления задержан супруг погибшей. Он водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, трагедия произошла на почве семейно-бытового конфликта.

    По данному факту органами полиции возбуждено уголовное дело по части второй статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Убийство»). В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего.

    Ранее в Жанаозене от ножевого ранения погиб 29-летний врач местной больницы. Убийство медика прокомментировал замглавы МВД Игорь Лепеха.

