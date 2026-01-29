РУ
    Убийство врача в Жанаозене: замглавы МВД прокомментировал дело

    Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха прокомментировал уголовное дело по факту убийства врача в Жанаозене, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Игорь Лепеха
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    На брифинге в Сенате он ответил на вопрос о возможной квалификации преступления по новому закону, ужесточающему ответственность за нападения на медработников.

    — Это вопрос конкретно следователю. Там с учетом обстоятельств дела они уже будут смотреть. Но в любом случае, сам факт возбуждения дела по убийству однозначно уже предполагает очень тяжкие последствия. Новые нормы больше касались случаев, когда есть угрозы или еще какие-то действия. А убийство — это убийство, квалифицирующие признаки другие. Там и так очень тяжкая статья, и поэтому каких-либо дополнительных уже не нужно поправок, — сказал Лепеха.

    Замминистра добавил, что следствие при необходимости может рассматривать дело в совокупности с другими нормами.

    Напомним, 28 января, примерно в 14:00, в городе Жанаозен Мангистауской области в коридоре медицинского учреждения мужчина совершил нападение на врача-терапевта и нанес ему тяжелое ножевое ранение. В результате полученных травм 29-летний специалист скончался.

    Подозреваемый в совершении убийства был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

