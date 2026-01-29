РУ
    Врач погиб от ножевого ранения в Жанаозене

    В городе Жанаозен Мангистауской области 28 января, примерно в 14:00, в коридоре медицинского учреждения мужчина совершил нападение на врача-терапевта и нанес ему тяжелое ножевое ранение. В результате полученных травм 29-летний специалист скончался, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, подозреваемый в совершении убийства был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

    — 28 января в городе Жанаозен в результате ножевого ранения скончался 29-летний мужчина. По предварительным данным, конфликт возник между мужчинами на почве семейно-бытового спора. После произошедшего подозреваемый добровольно явился в Управление полиции города Жанаозен и признался в содеянном. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по статье 99, части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, — говорится в официальном сообщении.

    В настоящее время начаты следственные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего.

    25 декабря 2025 года Министерство здравоохранения РК привело статистику нападений на медицинских работников —  с 2019 года пострадали 280 врачей и медсестер.

