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    20:51, 27 Май 2024 | GMT +6

    Житель Конаева оскорбил полицейских в казино

    Полиция Шымкент
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Пьяный мужчина вел себя агрессивно и нецензурно выражался в адрес сотрудников полиции в Конаеве, патрульные задержали его, применив приемы самообороны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в МВД, 23 мая патрульные полицейские Конаева прибыли на вызов в одно из игровых заведений областного центра, где мужчина в нетрезвом состоянии создавал угрозу общественному порядку. Он вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции.

    Ситуация быстро накалилась, когда мужчина начал проявлять физическую агрессию. Оценив обстановку, полицейские приняли решение использовать навыки самообороны, благодаря которым мужчину удалось обезвредить и задержать.

    Нарушителя доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств. В отношении него составлен адмпротокол за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции и мелкое хулиганство. Решением суда правонарушитель арестован на 7 суток.

    Ранее казахстанская певица Фарема Казакпаева была арестована на 7 суток за мат в соцетях. Также за решетку на 15 суток отправили стендап-комика Нурасхана Басхожаева за нецензурную брань в адрес присутствующих в одном из заведений в Алматы.

    Теги:
    Регионы Полиция Борьба с преступностью Криминал Алматинская область Конаев
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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