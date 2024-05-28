Житель Конаева оскорбил полицейских в казино

Пьяный мужчина вел себя агрессивно и нецензурно выражался в адрес сотрудников полиции в Конаеве, патрульные задержали его, применив приемы самообороны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в МВД, 23 мая патрульные полицейские Конаева прибыли на вызов в одно из игровых заведений областного центра, где мужчина в нетрезвом состоянии создавал угрозу общественному порядку. Он вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции.

Ситуация быстро накалилась, когда мужчина начал проявлять физическую агрессию. Оценив обстановку, полицейские приняли решение использовать навыки самообороны, благодаря которым мужчину удалось обезвредить и задержать.

Нарушителя доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств. В отношении него составлен адмпротокол за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции и мелкое хулиганство. Решением суда правонарушитель арестован на 7 суток.

Ранее казахстанская певица Фарема Казакпаева была арестована на 7 суток за мат в соцетях. Также за решетку на 15 суток отправили стендап-комика Нурасхана Басхожаева за нецензурную брань в адрес присутствующих в одном из заведений в Алматы.