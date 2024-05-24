Стендап-комика арестовали на 15 суток в Алматы

Стендап-комик Нурасхан Басхожаев арестован на 15 суток за нецензурную брань в адрес присутствующих в одном из заведений в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в Верховном суде, стендап-комик обвинялся в совершении мелкого хулиганства (часть 1 статья 434 КоАП).

— Судом установлено, что обвиняемый во время стендап выступления в увеселительном заведении выражался нецензурной бранью в адрес присутствующих и, тем самым, нарушил общественный порядок. Обвиняемый полностью признал вину, подтвердил факты, изложенные в материалах дела, — отметили в суде.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434 КоАП, ему наложено административное взыскание в виде ареста сроком на 15 суток.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее казахстанская певица Фарема Казакпаева была арестована на 7 суток за мат в соцсетях.