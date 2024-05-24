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    09:50, 24 Май 2024 | GMT +6

    Стендап-комика арестовали на 15 суток в Алматы

    Стендап-комика арестовали на 15 суток в Алматы
    Фото: pixabay

    Стендап-комик Нурасхан Басхожаев арестован на 15 суток за нецензурную брань в адрес присутствующих в одном из заведений в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в Верховном суде, стендап-комик обвинялся в совершении мелкого хулиганства (часть 1 статья 434 КоАП).

    — Судом установлено, что обвиняемый во время стендап выступления в увеселительном заведении выражался нецензурной бранью в адрес присутствующих и, тем самым, нарушил общественный порядок. Обвиняемый полностью признал вину, подтвердил факты, изложенные в материалах дела, — отметили в суде.

    Суд признал обвиняемого виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434 КоАП, ему наложено административное взыскание в виде ареста сроком на 15 суток.

    Постановление суда не вступило в законную силу.

    Ранее казахстанская певица Фарема Казакпаева была арестована на 7 суток за мат в соцсетях. 

    Теги:
    Суды Новости шоу-бизнеса Казахстана Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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