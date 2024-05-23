Казахстанскую певицу арестовали за нецензурную брань в соцсетях

Казахстанская певица Фарема Казакпаева арестована на 7 суток за мат в соцетях, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы.

Дело было рассмотрено в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Алматы по статье «мелкое хулиганство» (часть 1 статья 434 КоАП).

— Судом установлено, что в видеохостинге YouTube опубликован видеоподкаст, в котором К. выражалась нецензурной бранью. Далее, данное видео было растиражировано в других социальных сетях, — сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

В судебном заседании К. вину признала полностью, подтвердила факты изложенные в материалах дела.

— Постановлением суда К. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434КоАП, и ей наложено административное взыскание в виде административного ареста сроком на 7 суток, — говорится в сообщении суда.

Постановление суда не вступило в законную силу.

В прошлом году в Казахстане ужесточили наказание за нецензурную брань.