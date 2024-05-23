РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:00, 22 Май 2024 | GMT +6

    Казахстанскую певицу арестовали за нецензурную брань в соцсетях

    казакпаева
    Фото: кадр из видео

    Казахстанская певица Фарема Казакпаева арестована на 7 суток за мат в соцетях, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы.

    Дело было рассмотрено в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Алматы по статье «мелкое хулиганство» (часть 1 статья 434 КоАП).

    — Судом установлено, что в видеохостинге YouTube опубликован видеоподкаст, в котором К. выражалась нецензурной бранью. Далее, данное видео было растиражировано в других социальных сетях, — сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

    В судебном заседании К. вину признала полностью, подтвердила факты изложенные в материалах дела.

    — Постановлением суда К. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434КоАП, и ей наложено административное взыскание в виде административного ареста сроком на 7 суток, — говорится в сообщении суда.

    Постановление суда не вступило в законную силу.

    В прошлом году в Казахстане ужесточили наказание за нецензурную брань. 

    Теги:
    Закон и право Штрафы Суды Общество Социальные сети
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!