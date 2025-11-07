Житель Франции нашел у себя в саду клад на 700 тысяч евро

Житель коммуны Невиль-сюр-Сон копал яму под бассейн, когда обнаружил клад на своем участке. Отмечается, что все золото было аккуратно завернуто в полиэтиленовые пакеты.

— Региональное управление культуры занялось этим делом и исключило возможность наличия археологических ценностей. Это означает, что первооткрыватель действительно является счастливым обладателем клада, — отмечает France Info.

Правоохранители по нумерации на золотых слитках установили, что они были изготовлены чуть менее 20 лет назад на одном из предприятий Лиона. Золото, по их данным, было приобретено законным путем.

Известно, что прежний хозяин участка умер, поэтому выяснить, кто именно спрятал это золото, не представляется возможным.

Ранее сообщалось, что ограбление Лувра устроили мелкие преступники из неблагополучных районов.