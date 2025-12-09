Жильцы ЖК в Алматы заявили о сносе: Отбасы банк разъяснил свою позицию

В Алматы жильцы ЖК «Montblanc», купившие квартиры в ипотеку, заявили о сносе объекта. По их словам, они приобрели квартиры в ипотеку через Отбасы банк, при этом предстоит продолжать выплачивать кредиты.

В Отбасы банке прокомментировали ситуацию. Там сообщили, что банк не заключал каких-либо договоров или соглашений с компанией MGM Development о реализации жилья в жилом комплексе «Montblanc».

— Банк также не размещал на своих официальных ресурсах и в отделениях никакой информации или рекламы, связанной с данным объектом строительства. Строительство и реализация квартир в ЖК «Montblanc» осуществлялись застройщиком исключительно на коммерческой основе и не являлись частью государственной жилищной программы либо проектов социального жилья, – сообщили в пресс-службе Отбасы банка.

Как уточнили в финорганизации, для покупки жилья в ЖК «Montblanc» выдавались промежуточные займы. С помощью этого вида кредита можно купить любую недвижимость на рынке — вторичную или у застройщика. Также можно приобрести второе или третье жилье. Для получения этого вида займа нужно иметь на счете 50% от суммы кредита.

— Клиенты самостоятельно выбирали приобретаемый объект. Они приняли решение о покупке жилья в данном жилом комплексе и обратились в Отбасы банк для оформления промежуточного займа, предоставляя полный пакет документов в соответствии с требованиями законодательства. Все займы были выданы под залог иной, имеющейся у заемщиков недвижимости и предоставлены строго в рамках законодательства, действовавшего на момент заключения кредитных договоров, — добавили в банке.

По данным банка, в период с 14 января по 29 июля 2022 года было выдано пять займов, что составляет около 5% от общего количества квартир в жилом комплексе. Общая сумма кредитования составила 232,4 млн тенге. На сегодняшний день один кредит погашен полностью, по четырем оставшимся задолженность составляет 55,5 млн тенге, при этом все заемщики добросовестно исполняют обязательства.

В банке отметили, что в соответствии с законодательством приостановление платежей по кредиту возможно только в случае оформления займа мошенническим путем, но правоохранительные органы не предоставили сведений о таких фактах.

— Заемщики вправе предъявить гражданский иск к лицам, причинившим им ущерб. В случае привлечения к уголовной ответственности руководителя компании-застройщика, клиенты могут требовать возмещения имущественного и морального вреда от виновного лица. Известно, что у троих заемщиков уже есть решение суда о взыскании с застройщика потраченных средств на покупку жилья, — говорится в сообщении.

В Отбасы банке выразили готовность оказывать клиентам поддержку в рамках правового поля и призвали не распространять непроверенную информацию.

Ранее в департаменте полиции Алматы сообщили, что в этом году 312 человек подали заявления в полицию по фактам непредоставления квартир в разных жилых комплексах в отношении руководителей четырех ТОО.

31 августа 2025 в Казахстане вступил в силу новый закон, регулирующий участие в долевом строительстве жилья. Новый закон ввел два ключевых изменения в сфере жилищного строительства. Первое — строительным компаниям запрещается привлекать средства дольщиков без наличия гарантии от АО «Казахстанская жилищная компания» или разрешения от акимата. Второе — покупка квартиры за наличный расчет отныне запрещена — средства дольщиков могут поступать строительным компаниям исключительно через банки второго уровня.