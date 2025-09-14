Жилищный вопрос в Карагандинской области: кто получит квартиры до конца года
В Карагандинской области продолжают решать проблему обеспечения жильем очередников. По планам, до конца года квартиры должны получить почти 1,5 тысячи человек, передает корреспондент агентства Kazinform.
Власти региона отмечают, что процесс идет параллельно с возведением школ, больниц и спортивных объектов, однако темпы пока не позволяют закрыть всю потребность.
Как сообщил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Саян Муратулы, в этом году планируется передать 1488 квартир.
Из них 155 предназначены для арендного жилья, 230 — для кредитного, а свыше тысячи — для социально уязвимых категорий населения. В Балхаше, Абае и Шахтинске должны сдать четыре кредитных дома. В районах строят малоквартирные дома, которые распределяются через «Отбасы банк». Уже приобретено 144 квартиры, но спрос остается значительно выше предложения.
Параллельно в области реализуются инфраструктурные проекты. В селах по нацпроекту «Модернизация сельского здравоохранения» планируется построить 92 объекта, включая амбулатории и медпункты. В Балхаше завершается строительство ангиографической операционной, а также пожарного депо. В Караганде реконструируют здание под малосемейное общежитие и расширяют Центр соцуслуг для детей.
В сфере образования в этом году сданы четыре школы, еще шесть должны открыться до конца года. Строятся Дом культуры в Кокпекты, стадион в Каркаралинском районе, бассейн в Шетском и пять физкультурно-оздоровительных комплексов.
На ближайшие годы намечены более масштабные проекты — перинатальный центр в Караганде, учебно-тренировочный комплекс для ЧС, школа и Центр развития творчества в Майкудуке, а также новые детские сады в Караганде, Приозерске и Балхаше. Однако уже сейчас очевидно, что существующие темпы не решат всех жилищных проблем региона.
Напомним, в Карагандинской области стартовал масштабный социальный проект – в поселке Топар возводят два пятиэтажных дома для молодых специалистов энергетической отрасли.