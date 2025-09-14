Жилищный вопрос в Карагандинской области: кто получит квартиры до конца года

Власти региона отмечают, что процесс идет параллельно с возведением школ, больниц и спортивных объектов, однако темпы пока не позволяют закрыть всю потребность.

Как сообщил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Саян Муратулы, в этом году планируется передать 1488 квартир.

Из них 155 предназначены для арендного жилья, 230 — для кредитного, а свыше тысячи — для социально уязвимых категорий населения. В Балхаше, Абае и Шахтинске должны сдать четыре кредитных дома. В районах строят малоквартирные дома, которые распределяются через «Отбасы банк». Уже приобретено 144 квартиры, но спрос остается значительно выше предложения.

Параллельно в области реализуются инфраструктурные проекты. В селах по нацпроекту «Модернизация сельского здравоохранения» планируется построить 92 объекта, включая амбулатории и медпункты. В Балхаше завершается строительство ангиографической операционной, а также пожарного депо. В Караганде реконструируют здание под малосемейное общежитие и расширяют Центр соцуслуг для детей.

В сфере образования в этом году сданы четыре школы, еще шесть должны открыться до конца года. Строятся Дом культуры в Кокпекты, стадион в Каркаралинском районе, бассейн в Шетском и пять физкультурно-оздоровительных комплексов.

На ближайшие годы намечены более масштабные проекты — перинатальный центр в Караганде, учебно-тренировочный комплекс для ЧС, школа и Центр развития творчества в Майкудуке, а также новые детские сады в Караганде, Приозерске и Балхаше. Однако уже сейчас очевидно, что существующие темпы не решат всех жилищных проблем региона.

Напомним, в Карагандинской области стартовал масштабный социальный проект – в поселке Топар возводят два пятиэтажных дома для молодых специалистов энергетической отрасли.