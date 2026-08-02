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    Жибек Куламбаева завоевала чемпионский титул на турнире W100 в Испании

    Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева стала победительницей турнира категории World Tennis W100 в испанском Масполамосе, выиграв парный финал, передает Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Жибек Куламбаева завоевала чемпионский титул на турнире W100 в Испании
    Фото: пресс-служба ФТК

    Жибек Куламбаева выступала на соревнованиях в паре с представительницей Чехии Анной Шишковой. Казахстанско-чешский дуэт, получивший второй номер посева, в решающем матче встретился с чешкой Доминикой Салковой и шведской теннисисткой Лисой Заар.

    Финальный поединок продолжался 1 час 54 минуты и завершился в двух сетах в пользу Куламбаевой и Шишковой — 6:3, 7:6 (7:3).

    Таким образом, казахстанско-чешский дуэт стал победителем турнира. В обновленном рейтинге она заработает дополнительные баллы и поднимется на четыре строчки.

    Ранее казахстанец Бакдаулет Агабек стал чемпионом мира U17 по борьбе в Азербайджане. Также женская сборная Казахстана по борьбе завоевала две медали на ЧМ U17 в Азербайджане.

    спортсмены Казахстана Золото Испания Теннис
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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