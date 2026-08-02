Жибек Куламбаева завоевала чемпионский титул на турнире W100 в Испании

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева стала победительницей турнира категории World Tennis W100 в испанском Масполамосе, выиграв парный финал, передает Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Жибек Куламбаева выступала на соревнованиях в паре с представительницей Чехии Анной Шишковой. Казахстанско-чешский дуэт, получивший второй номер посева, в решающем матче встретился с чешкой Доминикой Салковой и шведской теннисисткой Лисой Заар.

Финальный поединок продолжался 1 час 54 минуты и завершился в двух сетах в пользу Куламбаевой и Шишковой — 6:3, 7:6 (7:3).

Таким образом, казахстанско-чешский дуэт стал победителем турнира. В обновленном рейтинге она заработает дополнительные баллы и поднимется на четыре строчки.

Ранее казахстанец Бакдаулет Агабек стал чемпионом мира U17 по борьбе в Азербайджане. Также женская сборная Казахстана по борьбе завоевала две медали на ЧМ U17 в Азербайджане.