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    10:26, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Жесткое ДТП в Алматы: один человек погиб, трое пострадали

    На Кульджинском тракте в Алматы произошла серьезная авария: легковой автомобиль врезался в металлический отбойник. В результате один человек погиб, трое доставлены в больницу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жесткое ДТП в Алматы: один человек погиб, трое пострадали
    Фото: kris_p_almaty_official

    Момент столкновения попал на видео и распространился в социальных сетях. Как уточнили в департаменте полиции города, дорожно-транспортное происшествие произошло 18 июня в 20:12 в Медеуском районе.

    По предварительным данным, водитель автомашины Audi, следуя по Кульджинскому тракту в северном направлении, севернее проспекта Рыскулова, не справился с управлением, выехал на восточную обочину и допустил наезд на металлический отбойник.

    — В результате аварии один из пассажиров скончался на месте, водитель и еще двое пассажиров с различными травмами были доставлены в медицинские учреждения, — проинформировали в пресс-службе ДП Алматы.

    По факту ДТП, повлекшего смерть человека, управлением дознания департамента полиции города возбуждено уголовное дело.

    Недавно в Алматы автомобиль врезался в спецтехнику, пострадали трое.

    Ранее в Алматинской области легковой автомобиль влетел в автобусную остановку. В результате трагедии погибли два человека, еще один находится в больнице.

    Теги:
    ДТП Регионы Видео Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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