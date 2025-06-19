Жесткое ДТП в Алматы: один человек погиб, трое пострадали

Момент столкновения попал на видео и распространился в социальных сетях. Как уточнили в департаменте полиции города, дорожно-транспортное происшествие произошло 18 июня в 20:12 в Медеуском районе.

По предварительным данным, водитель автомашины Audi, следуя по Кульджинскому тракту в северном направлении, севернее проспекта Рыскулова, не справился с управлением, выехал на восточную обочину и допустил наезд на металлический отбойник.

— В результате аварии один из пассажиров скончался на месте, водитель и еще двое пассажиров с различными травмами были доставлены в медицинские учреждения, — проинформировали в пресс-службе ДП Алматы.

По факту ДТП, повлекшего смерть человека, управлением дознания департамента полиции города возбуждено уголовное дело.

Недавно в Алматы автомобиль врезался в спецтехнику, пострадали трое.

Ранее в Алматинской области легковой автомобиль влетел в автобусную остановку. В результате трагедии погибли два человека, еще один находится в больнице.