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    10:53, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Автомобиль врезался в остановку в Алматинской области: есть погибшие

    В поселке Отеген батыра легковой автомобиль влетел в автобусную остановку. В результате трагедии погибли два человека, еще один находится в больнице, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    Автомобиль врезался в остановку в Алматинской области
    Фото: krisp_almata

    В социальных сетях появились кадры с места происшествия. Отмечается, что водитель двигался на высокой скорости. 

    Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

    — Установлено, что 13 июня водитель автомобиля BMW-323, следуя по улице Жансугурова в поселке Отеген батыра, не справился с управлением и въехал в автобусную остановку. В результате ДТП один из пассажиров скончался на месте. Водитель, не приходя в сознание, умер в реанимационном отделении больницы. Еще один пассажир госпитализирован с различными травмами, — прокомментировали в пресс-службе ДП региона.

    Ранее в Акмолинской области в результате ДТП с участием лошади погибли два человека, ещё трое были госпитализированы. 

    Теги:
    ДТП Алматинская область Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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