Автомобиль врезался в остановку в Алматинской области: есть погибшие

В социальных сетях появились кадры с места происшествия. Отмечается, что водитель двигался на высокой скорости.

Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

— Установлено, что 13 июня водитель автомобиля BMW-323, следуя по улице Жансугурова в поселке Отеген батыра, не справился с управлением и въехал в автобусную остановку. В результате ДТП один из пассажиров скончался на месте. Водитель, не приходя в сознание, умер в реанимационном отделении больницы. Еще один пассажир госпитализирован с различными травмами, — прокомментировали в пресс-службе ДП региона.

Ранее в Акмолинской области в результате ДТП с участием лошади погибли два человека, ещё трое были госпитализированы.