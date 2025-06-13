Два человека погибли в ДТП с участием лошади в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, ДТП произошло 12 июня на 153-м км автодороги «Астана-Ерейментау-Шидерты». На трассе столкнулись автомашины марок «Киа Рио», «Субару Форестор» и домашнее животное — лошадь.

— В результате ДТП на месте скончались два пассажира автомашины марки «Киа Рио», водитель «Киа Рио», водитель и пассажир «Субару Форестор» с различными телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение. Проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение, — сообщили в ведомстве.

Стражи порядка в очередной раз напомнили жителям и гостям области, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние транспортного средства.

Ранее ДТП с автобусом снова произошло в Астане.



