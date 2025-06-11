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    21:21, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    В Алматы автомобиль врезался в спецтехнику: пострадали трое

    Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в 21:40 в Алатауском районе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ДТП
    Коллаж: Kazinform

    В полиции Алматы сообщили, что водитель Lexus двигался по проспекту Саина в северном направлении. Он из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с автобетононасосом марки Mercedes, который разворачивался в этот момент.

    В результате аварии пострадали три человека из Lexus: водитель и двое пассажиров. Их госпитализировали.

    К расследованию обстоятельств факта аварии приступили сотрудники управления полиции Алатауского района.

    Ранее четыре человека пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Алматы.

    Теги:
    ДТП Алматы Авария
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
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