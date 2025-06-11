В Алматы автомобиль врезался в спецтехнику: пострадали трое

В полиции Алматы сообщили, что водитель Lexus двигался по проспекту Саина в северном направлении. Он из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с автобетононасосом марки Mercedes, который разворачивался в этот момент.

В результате аварии пострадали три человека из Lexus: водитель и двое пассажиров. Их госпитализировали.

К расследованию обстоятельств факта аварии приступили сотрудники управления полиции Алатауского района.

Ранее четыре человека пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Алматы.