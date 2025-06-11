21:21, 10 Июнь 2025 | GMT +5
В Алматы автомобиль врезался в спецтехнику: пострадали трое
Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в 21:40 в Алатауском районе, передает корреспондент агентства Kazinform.
В полиции Алматы сообщили, что водитель Lexus двигался по проспекту Саина в северном направлении. Он из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с автобетононасосом марки Mercedes, который разворачивался в этот момент.
В результате аварии пострадали три человека из Lexus: водитель и двое пассажиров. Их госпитализировали.
К расследованию обстоятельств факта аварии приступили сотрудники управления полиции Алатауского района.
Ранее четыре человека пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Алматы.