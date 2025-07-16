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    12:23, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Жесткое ДТП с участием полицейского произошло на трассе в области Жетысу

    Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудника полиции произошло на трассе Алматы — Усть-Каменогорск недалеко от села Жансугуров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    жол апаты
    Коллаж: Kazinform

    В социальных сетях опубликовано видео с места происшествия. Сообщается, что столкнулись автомобили Honda и Mercedes-Benz, за рулем которого находился сотрудник полиции в форме и звании майора.

    По факту ДТП полицией возбуждено уголовное дело.

    — Водитель автомашины Honda, следуя по трассе Алматы — Усть-Каменогорск, допустил столкновение с автомобилем Mercedes. Пострадавшие в результате ДТП доставлены в больницу. Автомашина помещена на специализированную стоянку, — прокомментировали в пресс-службе ДП области Жетысу.

    Отмечается, что в отношении сотрудников полиции начато служебное расследование. По его завершении будут приняты меры в соответствии с законом.

    Ранее два человека погибли в ДТП на трассе Караганда — Астана.

    Также ДТП произошло под Балхашом, в результате которого погибли 7 человек.

    Теги:
    Дороги ДТП Полицейские Регионы Область Жетысу Транспорт
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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