Жесткое ДТП с участием полицейского произошло на трассе в области Жетысу
Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудника полиции произошло на трассе Алматы — Усть-Каменогорск недалеко от села Жансугуров, передает корреспондент агентства Kazinform.
В социальных сетях опубликовано видео с места происшествия. Сообщается, что столкнулись автомобили Honda и Mercedes-Benz, за рулем которого находился сотрудник полиции в форме и звании майора.
По факту ДТП полицией возбуждено уголовное дело.
— Водитель автомашины Honda, следуя по трассе Алматы — Усть-Каменогорск, допустил столкновение с автомобилем Mercedes. Пострадавшие в результате ДТП доставлены в больницу. Автомашина помещена на специализированную стоянку, — прокомментировали в пресс-службе ДП области Жетысу.
Отмечается, что в отношении сотрудников полиции начато служебное расследование. По его завершении будут приняты меры в соответствии с законом.
Ранее два человека погибли в ДТП на трассе Караганда — Астана.
Также ДТП произошло под Балхашом, в результате которого погибли 7 человек.