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    23:30, 05 Июль 2025 | GMT +5

    Жуткое ДТП произошло под Балхашом: погибли 7 человек

    Сразу семь человек погибли в ДТП в Карагандинской области - они сгорели в огне, передает агентство Kazinform.

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    Фото: pixabay

    Как сообщили в департаменте  полиции региона, 5 июля водитель автомашины Kia Sedona, двигаясь в направлении города Балхаш, не доезжая до посёлка Акшатау, при попытке обгона впереди едущих автомобилей не отреагировал на дорожные знаки и совершил наезд на участок дороги, где проводились дорожные работы, а затем — на криволинейный барьер. В результате столкновения автомобиль загорелся.

    - По предварительным данным, семеро пассажиров погибли на месте. Водитель и ещё один пассажир были доставлены в медицинское учреждение, - сообщил  начальник управления дознания ДП Карагандинской области Азамат Ахметов.

    Отмечается, возбуждено уголовное дело. Также проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

    Ранее сообщалось о гибели трех мужчин в ДТП на трассе под Павлодаром.

    Теги:
    ДТП Полиция Карагандинская область Балхаш
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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