Жуткое ДТП произошло под Балхашом: погибли 7 человек

Как сообщили в департаменте полиции региона, 5 июля водитель автомашины Kia Sedona, двигаясь в направлении города Балхаш, не доезжая до посёлка Акшатау, при попытке обгона впереди едущих автомобилей не отреагировал на дорожные знаки и совершил наезд на участок дороги, где проводились дорожные работы, а затем — на криволинейный барьер. В результате столкновения автомобиль загорелся.

- По предварительным данным, семеро пассажиров погибли на месте. Водитель и ещё один пассажир были доставлены в медицинское учреждение, - сообщил начальник управления дознания ДП Карагандинской области Азамат Ахметов.

Отмечается, возбуждено уголовное дело. Также проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось о гибели трех мужчин в ДТП на трассе под Павлодаром.