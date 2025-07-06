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    23:11, 05 Июль 2025 | GMT +5

    Трое мужчин погибли в ДТП на трассе под Павлодаром

    На трассе столкнулись три автомобиля, два из которых в итоге загорелись, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ДТП
    Коллаж: Kazinform

    По информации полицейских, столкновение произошло в 37 километрах от Павлодара, вблизи села Коктобе. 

    По данным областной станции скорой помощи, пострадали три человека, в том числе трое мужчин скончались на месте. 

    - На вызов были направлены три бригады скорой помощи и бригада Центра медицины катастроф. Одного мужчину в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу №1, туда же госпитализировали мужчину и женщину в состоянии средней степени тяжести. Еще троих пострадавших доставили в областную клиническую больницу им. Султанова, - сообщили в павлодарской областной станции скорой медицинской помощи. 

    По факту ДТП полицейские возбудили уголовное дело. Обстоятельства будут установлены в ходе расследования.

    Напомним, в Костанайской области в результате аварии погиб ребенок. 

    Теги:
    ДТП Происшествия Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
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