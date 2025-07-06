Трое мужчин погибли в ДТП на трассе под Павлодаром

По информации полицейских, столкновение произошло в 37 километрах от Павлодара, вблизи села Коктобе.

По данным областной станции скорой помощи, пострадали три человека, в том числе трое мужчин скончались на месте.

- На вызов были направлены три бригады скорой помощи и бригада Центра медицины катастроф. Одного мужчину в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу №1, туда же госпитализировали мужчину и женщину в состоянии средней степени тяжести. Еще троих пострадавших доставили в областную клиническую больницу им. Султанова, - сообщили в павлодарской областной станции скорой медицинской помощи.

По факту ДТП полицейские возбудили уголовное дело. Обстоятельства будут установлены в ходе расследования.

Напомним, в Костанайской области в результате аварии погиб ребенок.