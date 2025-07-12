РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:52, 12 Июль 2025 | GMT +5

    Два человека погибли в ДТП на трассе Караганда - Астана

    Легковушка на скорости столкнулась с грузовиком на автодороге Караганда - Астана. В результате двое погибли и два человека попали в больницу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ДТП
    Фото: ДП Карагандинской области

    Трагедия случилась 11 июля около 14:00 часов на трассе Караганда -Астана. Как сообщили в департаменте полиции Карагандинской области, водитель легкового авто превысил скорость.

    — По предварительным данным, 27-летний водитель автомашины Kia Rio, следуя в направлении города Астаны, не соблюдал скоростной режим и дистанцию, в результате чего совершил столкновение с двигавшейся впереди автомашиной Shanceman.
    В результате ДТП водитель автомобиля Kia Rio и его пассажир скончались на месте. Еще двое пассажиров были доставлены в медицинское учреждение, — сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП Карагандинской области Багдат Какимов.

    По факту возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы, проводится расследование.

    Департамент полиции Карагандинской области в очередной раз призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными на дорогах.

    ДТП
    Фото: ДП Карагандинской области
    ДТП
    Фото: ДП Карагандинской области

    Напомним, 10 июля в Караганде произошло ДТП с участием грузового авто и легковушки, которая принадлежала охранному агентству. В результате аварии погиб 25-летний водитель легкового автомобиля. 

    Теги:
    МВД РК ДТП Регионы Казахстана Регионы Полиция Карагандинская область Происшествия
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Сейчас читают