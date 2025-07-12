Два человека погибли в ДТП на трассе Караганда - Астана

Трагедия случилась 11 июля около 14:00 часов на трассе Караганда -Астана. Как сообщили в департаменте полиции Карагандинской области, водитель легкового авто превысил скорость.

— По предварительным данным, 27-летний водитель автомашины Kia Rio, следуя в направлении города Астаны, не соблюдал скоростной режим и дистанцию, в результате чего совершил столкновение с двигавшейся впереди автомашиной Shanceman.

В результате ДТП водитель автомобиля Kia Rio и его пассажир скончались на месте. Еще двое пассажиров были доставлены в медицинское учреждение, — сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП Карагандинской области Багдат Какимов.

По факту возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы, проводится расследование.

Департамент полиции Карагандинской области в очередной раз призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными на дорогах.

Фото: ДП Карагандинской области

Фото: ДП Карагандинской области

Напомним, 10 июля в Караганде произошло ДТП с участием грузового авто и легковушки, которая принадлежала охранному агентству. В результате аварии погиб 25-летний водитель легкового автомобиля.