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    13:43, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Смертельная авария произошла в Караганде

    В Караганде произошло ДТП с участием грузового авто и легковушки, которая принадлежала охранному агентству. В результате аварии погиб 25-летний водитель легкового автомобиля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Смертельная авария произошла в Караганде
    Фото: кадр из видео

    Трагедия произошла сегодня, 10 июля, примерно в 10:30 на пересечении улиц Толепова и Жилстроевская города Караганды.

    Смертельная авария произошла в Караганде
    Фото: кадр из видео

    — По предварительным данным, водитель грузового автомобиля марки Shacman, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу автомобилю Lada Granta, имеющему преимущество, в результате чего произошло столкновение, — начальник управления дознания ДП Карагандинской области Азамат Ахметов.

    Смертельная авария произошла в Караганде
    Фото: кадр из видео

    В результате ДТП 25-летний водитель Lada Granta скончался на месте. Его пассажир с различными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение.

    По данному факту возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы.

    Департамент полиции Карагандинской области в очередной раз обращается ко всем водителям с настоятельной рекомендацией соблюдать правила дорожного движения.

    Напомним, 5 июля разу семь человек погибли в ДТП в Карагандинской области — они сгорели в огне. Трагедия произошла на трассе Караганда — Балхаш рядом с поселком Акшатау. 

    Теги:
    ДТП Регионы Казахстана Карагандинская область Караганда Авария
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
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