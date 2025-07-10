Смертельная авария произошла в Караганде

Трагедия произошла сегодня, 10 июля, примерно в 10:30 на пересечении улиц Толепова и Жилстроевская города Караганды.

Фото: кадр из видео

— По предварительным данным, водитель грузового автомобиля марки Shacman, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу автомобилю Lada Granta, имеющему преимущество, в результате чего произошло столкновение, — начальник управления дознания ДП Карагандинской области Азамат Ахметов.

Фото: кадр из видео

В результате ДТП 25-летний водитель Lada Granta скончался на месте. Его пассажир с различными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы.

Департамент полиции Карагандинской области в очередной раз обращается ко всем водителям с настоятельной рекомендацией соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, 5 июля разу семь человек погибли в ДТП в Карагандинской области — они сгорели в огне. Трагедия произошла на трассе Караганда — Балхаш рядом с поселком Акшатау.