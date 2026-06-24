Жесткая критика четырех регионов прозвучала на выездном заседании МЭКС

На первом выездном заседании проектного офиса «Модернизация энергетического и коммунального секторов» были обсуждены вопросы подготовки к отопительному сезону и реализации социально значимого нацпроекта, передает агентство Kazinform.

Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев в Павлодаре провел первое выездное заседание проектного офиса МЭКС. Участники обсудили подготовку регионов к предстоящему отопительному сезону, ход реализации проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры, рейтинги участия местных исполнительных органов, а также исполнение ранее данных поручений.

В ходе заседания были рассмотрены текущие темпы реализации нацпроекта МЭКС, ход конкурсных процедур, вопросы финансирования проектов, а также готовность регионов к проведению ремонтной кампании.

В текущем году в сферу жилищно-коммунального хозяйства страны привлечено около 1,3 трлн тенге инвестиций. Из них 767 млрд тенге направлены в рамках Национального проекта МЭКС. Это позволило приступить к реализации 37 пилотных проектов общей стоимостью 164,8 млрд тенге.

На стадии конкурсных процедур находятся 242 проекта на сумму 459 млрд тенге. По 175 объектам определены подрядные организации. Финансирование обеспечивается за счет средств международных финансовых организаций, банков второго уровня, инструментов холдинга «Байтерек», а также мер государственной поддержки, включая субсидирование ставок вознаграждения.

Фото: Проектный офис МЭКС

Особое внимание было уделено рейтингу участия регионов в реализации Национального проекта. Согласно данным мониторинга, ряд регионов отстает по проведению конкурсных процедур и заключению договоров. Наиболее низкие показатели зафиксированы в городах Алматы и Шымкент, а также в Туркестанской и Улытауской областях.

Канат Бозумбаев отметил, что все необходимые механизмы финансирования и меры государственной поддержки уже приняты, а главной задачей регионов остается своевременное начало строительно-монтажных работ и качественная реализация проектов.

Кроме того, Павлодарская область была отмечена как один из наиболее активных регионов по реализации Национального проекта МЭКС. Здесь впервые за последние 30 лет удалось остановить износ инженерной инфраструктуры.

В 2025–2027 годах в регионе планируется реализация 55 проектов общей стоимостью 131,6 млрд тенге. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы на 16 объектах тепло- и электроснабжения общей протяженностью 92,4 км. Стоимость реализуемых проектов составляет 21,7 млрд тенге.

Кроме того, Павлодарская область заняла второе место в республике по количеству проектов на 2027 год. Подготовлен крупный пакет заявок, включающий 39 проектов общей стоимостью 109,9 млрд тенге. При этом доля казахстанских товаров и специалистов, то есть отечественное содержание, в реализуемых проектах составляет 100%.

— Все необходимые решения и механизмы финансирования для реализации Национального проекта государством приняты. Сегодня ключевая задача регионов — обеспечить качественную координацию работы, своевременно проводить конкурсные процедуры и приступать к строительно-монтажным работам. Опыт Павлодарской области показывает, что при должной вовлеченности большинство накопившихся инфраструктурных проблем можно решать системно и в установленные сроки, — подчеркнул Канат Бозумбаев.

Фото: Проектный офис МЭКС

Участники совещания отдельно обсудили вопрос увеличения доли отечественной продукции. В рамках национального проекта были проработаны пути более широкого использования казахстанских товаров и услуг, а также активного привлечения отечественных производителей к модернизации коммунальных систем.

По итогам заседания Канат Бозумбаев поручил в кратчайшие сроки привести в порядок проекты, по которым наблюдается отставание, и завершить все конкурсные процедуры в максимально сжатые сроки.

Также были поставлены конкретные задачи по привлечению казахстанских производителей к национальному проекту. Министерству промышленности и строительства поручено до 1 июля обновить реестр отечественных товаропроизводителей и устранить недостатки, препятствующие полноценной работе электронной платформы.

Особо было подчеркнуто, что приобретение товаров вне электронной платформы и в обход утвержденных правил Национального проекта категорически недопустимо. Ответственным государственным органам поручено обеспечить выполнение всех задач до следующего заседания проектного офиса. Каждый невыполненный пункт будет учтен, и по итогам будет дана индивидуальная оценка эффективности работы государственных органов и участников проекта.

Напомним, в рамках рабочей поездки в Павлодарскую область Канат Бозумбаев посетил город Экибастуз и ознакомился с обновляемыми тепловыми сетями. Заместитель Премьер-министра также проверил реализацию проектов МЭКС в городах Аксу и Павлодар.

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