Как модернизация ЖКХ повлияет на тарифы в Казахстане

Вопросы тарифной политики в сфере ЖКХ до 2029 года рассмотрели на очередном заседании Общественного совета Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», передает Kazinform со ссылкой на проектный офис МЭКС.

Участникам представили текущие итоги реализации программы и меры по защите прав потребителей в условиях обновления коммунальной инфраструктуры. С 2023 года по стране отремонтировано более 19 тыс. инженерных сетей. В результате ежегодное снижение износа инженерных коммуникаций составляет около 3%. Задача МЭКС — сократить количество устаревших сетей и оборудования до 40%.

По данным мониторинга финансово-технического состояния восемь предприятий уже выведены из критической «красной» зоны в «желтую».

В ближайшие годы на ремонт 86 км сетей в рамках МЭКС планируется привлечь 6,8 трлн инвестиций. В этой связи членов Общественного совета интересовало, как модернизация отразится на стоимости услуг ЖКХ и какие решения позволят обеспечить баланс между инвестициями и доступностью тарифов для населения.

Фото: проектный офис МЭКС

Для финансирования модернизации объектов в первую очередь привлекаются средства институтов развития (Холдинг «Байтерек»), банков и инвесторов. Также предприятия применяют тарифную модель, при которой вложенные в проекты деньги постепенно возвращаются за счет оплаты коммунальных услуг.

Как сообщил председатель Комитета по регулированию естественных монополий (КРЕМ) Тимур Косымбаев, государство принимает все меры для того, чтобы финансовая нагрузка на население оставалась минимальной.

— Изменение тарифов будет проводиться поэтапно и сбалансировано. Стоимость услуг ЖКХ для населения и предприятий разнятся. К примеру, предусмотрены механизмы снижения стоимости электроэнергии для граждан. Для социально уязвимых категорий населения действуют меры поддержки со стороны местных исполнительных органов. Малообеспеченные, многодетные семьи, пенсионеры, лица с инвалидностью смогут получать жилищную помощь. Пособие компенсирует часть расходов на коммунальные услуги, если они превышают установленный порог — 5-10% от дохода семьи, — пояснил глава КРЕМ.

Отдельные льготные инструменты распространяются и на производителей социально значимых продовольственных товаров.

Тимур Косымбаев также отметил, что корректировка тарифов на коммунальные услуги обусловлена объективными причинами. Это и рост стоимости стратегических ресурсов — угля, мазута, ГСМ, и увеличение оптовых цен на газ, а также необходимостью привлечения инвестиций на модернизацию объектов и индексацию зарплат производственного персонала для уменьшения дефицита кадров.

По итогам обсуждения члены Общественного совета отметили необходимость дальнейшего совершенствования тарифной политики при реализации проектов МЭКС. По их мнению, установление тарифов должно не только учитывать потребности отраслей электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения в инвестициях для обновления инфраструктуры, но и обеспечивать защиту интересов потребителей.

— Мы подробно обсудили вопросы тарифообразования и озвучили свои предложения по совершенствованию тарифной политики. Затронули вопросы организации закупок и отбора проектов на электронной платформе МЭКС. Призываю все ответственные стороны процесса — представителей госорганов, ведомств, предприятий скоординировать усилия, ускорить рассмотрение проектов и активизировать работу в рамках Нацпроекта, — заключил председатель Общественного совета МЭКС, депутат Мажилиса Парламента Дуйсенбай Турганов.

В заседании также приняли участие руководители АО «Акмолинская РЭК» и ТОО «Кокшетау Энерго». Они проинформировали членов Общественного совета о ходе реализации проектов МЭКС и перспективах модернизации электросетевого комплекса Акмолинской области.

Ранее сообщалось о том, что тарифы на коммунальные услуги будут повышаться поэтапно до 2029 года.