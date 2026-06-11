Тарифы на коммунальные услуги будут повышаться поэтапно до 2029 года — Миннацэкономики РК

По его словам, при расчете тарифов учитываются индексация операционных расходов, прогнозное изменение стоимости стратегических товаров, а также необходимость привлечения инвестиций в модернизацию инфраструктуры. Одним из ключевых принципов реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов является распределение финансовой нагрузки на длительный период.

— Мы привлекаем значительные средства сейчас, а расплачиваемся по ним в течение продолжительного времени. Например, если ремонтные работы стоят 5 млрд тенге, то в тариф текущего года закладывается лишь около 500 млн тенге. Это позволяет избежать резкого роста тарифов. Что касается водоснабжения, средний ежегодный рост тарифов ожидается на уровне около 20%. Это связано с тем, что стоимость данных услуг в Казахстане остается одной из самых низких по сравнению с рядом других стран. Тариф в коммунальном платеже составляет 1200 тенге. Мы предполагаем, что к концу 2029 года тарифы на водоснабжение могут увеличиться примерно в два раза, — пояснил Тимур Косымбаев.

При этом для социально уязвимых категорий граждан, как добавил председатель Комитета, предусмотрен механизм жилищной помощи, позволяющий компенсировать часть расходов на коммунальные услуги, если они превышают установленную долю семейного бюджета в пределах 5–10%.

Тимур Косымбаев также отметил, что Казахстан занимает 76-е место из 130 стран по доле коммунальных расходов от средней заработной платы. В республике этот показатель составляет 5,1%, тогда как в России — 7,6%, а в Таджикистане — 8%.

В МНЭ назвали основные причины изменения тарифов. В их числе — индексация на уровень инфляции, рост стоимости стратегических товаров, инвестиции в модернизацию сетей и оборудования, а также повышение заработной платы производственного персонала.