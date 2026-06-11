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    Основные причины изменения тарифов назвали в Казахстане

    В Казахстане в рамках национального проекта планируется привлечь 6,8 трлн тенге для модернизации коммунальной инфраструктуры и ремонта 86 тыс. километров инженерных сетей. Об этом сообщили в Министерстве национальной экономики РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тарифы
    Коллаж: Kazinform/Canva

    По словам председателя Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК Тимура Косымбаева, реализация проекта позволит снизить износ инженерных сетей до 40%, а к 2029 году привести коммунальную инфраструктуру к нормативному рабочему состоянию.

    Спикер также рассказал об основных причинах изменения тарифов. В их числе — индексация на уровень инфляции, рост стоимости стратегических товаров, инвестиции в модернизацию сетей и оборудования, а также повышение заработной платы производственного персонала.

    — Если говорить о теплоснабжении, на тарифы напрямую влияет стоимость угля. Кроме того, к стратегическим товарам относятся мазут и горюче-смазочные материалы, изменение цен на которые также отражается на конечной стоимости услуг, — пояснил Тимур Косымбаев.

    По его данным, в настоящее время 62 субъекта естественных монополий находятся в «красной зоне» по уровню износа инфраструктуры. По итогам 2025 года восемь предприятий смогли перейти из «красной» в «желтую» зону. Еще 58 субъектов находятся в «желтой зоне», а 98 — в «зеленой», где уровень износа не превышает 50%.

    Ранее спикер сообщил, что с 2022 года в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» отремонтировано порядка 22,7 тыс. километров инженерных сетей. Тем временем, износ коммунальной инфраструктуры РК ежегодно снижается на три процента.

    Казахстан Регионы Казахстана Цены и тарифы Общество Индекс цен ЖКХ
    Акбота Кузекбай
    Акбота Кузекбай
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