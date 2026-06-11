Основные причины изменения тарифов назвали в Казахстане

В Казахстане в рамках национального проекта планируется привлечь 6,8 трлн тенге для модернизации коммунальной инфраструктуры и ремонта 86 тыс. километров инженерных сетей. Об этом сообщили в Министерстве национальной экономики РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам председателя Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК Тимура Косымбаева, реализация проекта позволит снизить износ инженерных сетей до 40%, а к 2029 году привести коммунальную инфраструктуру к нормативному рабочему состоянию.

Спикер также рассказал об основных причинах изменения тарифов. В их числе — индексация на уровень инфляции, рост стоимости стратегических товаров, инвестиции в модернизацию сетей и оборудования, а также повышение заработной платы производственного персонала.

— Если говорить о теплоснабжении, на тарифы напрямую влияет стоимость угля. Кроме того, к стратегическим товарам относятся мазут и горюче-смазочные материалы, изменение цен на которые также отражается на конечной стоимости услуг, — пояснил Тимур Косымбаев.

По его данным, в настоящее время 62 субъекта естественных монополий находятся в «красной зоне» по уровню износа инфраструктуры. По итогам 2025 года восемь предприятий смогли перейти из «красной» в «желтую» зону. Еще 58 субъектов находятся в «желтой зоне», а 98 — в «зеленой», где уровень износа не превышает 50%.

Ранее спикер сообщил, что с 2022 года в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» отремонтировано порядка 22,7 тыс. километров инженерных сетей. Тем временем, износ коммунальной инфраструктуры РК ежегодно снижается на три процента.