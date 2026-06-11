Износ коммунальной инфраструктуры РК ежегодно снижается на три процента — МНЭ

В Казахстане с 2022 года в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» отремонтировано порядка 22,7 тыс. километров инженерных сетей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил председатель Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК Тимур Косымбаев, основная цель реализуемой тарифной политики заключается в соблюдении баланса между интересами потребителей и потребностями субъектов естественных монополий.

— С 2023 года действует программа «Тариф в обмен на инвестиции», которая дала значительный импульс развитию отрасли: объем выполняемых работ увеличился в два раза. С 2022 года было отремонтировано около 22,7 тысячи километров сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения. Благодаря этому ежегодный уровень износа инженерной инфраструктуры снижается примерно на три процента, — отметил Тимур Косымбаев на заседании общественного совета Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

Он также проинформировал, что в зависимости от сферы деятельности заработная плата работников отрасли выросла на 50–100%.

— В целях защиты потребителей мы осуществляем жесткий контроль за деятельностью субъектов естественных монополий. В связи с невыполнением соответствующих обязательств введены временные компенсирующие тарифы на общую сумму 14 млрд тенге, — отметил спикер.

Он добавил, что ежегодно проводится перерасчет стоимости услуг теплоснабжения — по итогам 2025 года его объем составил 1,6 млрд тенге. По словам главы комитета, за нарушения также наложены административные штрафы на сумму около 900 млн тенге.

— Тарифная политика выстраивается таким образом, чтобы минимизировать финансовую нагрузку на население, а изменение тарифов проводится поэтапно и сбалансированно. Дополнительно предусмотрены меры поддержки для производителей социально значимых продовольственных товаров, для которых действуют отдельные льготные условия, — сказал Тимур Косымбаев.

Ранее сообщалось, что компания «Астана-РЭК», осуществляющая электроснабжение потребителей, предложила новые тарифы на электроэнергию.