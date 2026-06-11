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    Износ коммунальной инфраструктуры РК ежегодно снижается на три процента — МНЭ

    В Казахстане с 2022 года в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» отремонтировано порядка 22,7 тыс. километров инженерных сетей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Износ коммунальной инфраструктуры ежегодно снижается на три процента — МНЭ РК
    Фото: проектный офис МЭКС/ИИ

    Как сообщил председатель Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК Тимур Косымбаев, основная цель реализуемой тарифной политики заключается в соблюдении баланса между интересами потребителей и потребностями субъектов естественных монополий.

    — С 2023 года действует программа «Тариф в обмен на инвестиции», которая дала значительный импульс развитию отрасли: объем выполняемых работ увеличился в два раза. С 2022 года было отремонтировано около 22,7 тысячи километров сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения. Благодаря этому ежегодный уровень износа инженерной инфраструктуры снижается примерно на три процента, — отметил Тимур Косымбаев на заседании общественного совета Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

    Он также проинформировал, что в зависимости от сферы деятельности заработная плата работников отрасли выросла на 50–100%.

    — В целях защиты потребителей мы осуществляем жесткий контроль за деятельностью субъектов естественных монополий. В связи с невыполнением соответствующих обязательств введены временные компенсирующие тарифы на общую сумму 14 млрд тенге, — отметил спикер.

    Он добавил, что ежегодно проводится перерасчет стоимости услуг теплоснабжения — по итогам 2025 года его объем составил 1,6 млрд тенге. По словам главы комитета, за нарушения также наложены административные штрафы на сумму около 900 млн тенге.

    — Тарифная политика выстраивается таким образом, чтобы минимизировать финансовую нагрузку на население, а изменение тарифов проводится поэтапно и сбалансированно. Дополнительно предусмотрены меры поддержки для производителей социально значимых продовольственных товаров, для которых действуют отдельные льготные условия, — сказал Тимур Косымбаев.

    Ранее сообщалось, что компания «Астана-РЭК», осуществляющая электроснабжение потребителей, предложила новые тарифы на электроэнергию.

    Казахстан Реформы ЖКХ Регионы Казахстана Миннацэкономики Тепловые сети Общество
    Акбота Кузекбай
    Акбота Кузекбай
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