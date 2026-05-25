Как может измениться тариф на электроэнергию в Астане в 2026 году

Компания «Астана-РЭК», осуществляющая электроснабжение потребителей, предложила новые тарифы на электроэнергию во время публичного слушания в Комитете по регулированию естественных монополий, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметил председатель правления АО «Астана-РЭК» Руслан Абжанов, предельную цену на электрическую энергию компания предлагает увеличить с 31,18 до 35,07 тенге/кВтч, что выше на 12,5% от действующей цены. Соответствующую заявку компания подала в госорган.

— Действующая предельная цена была утверждена департаментом КРЕМ по г. Астана 15 мая 2025 года. Мотивированное заключение на уровне 31,18 тенге/кВтч (без НДС). В связи с изменением внешних факторов, не зависящих от Общества, данная цена не обеспечивает покрытие обоснованных затрат. Проектируемая цена с 05 июня 2026 года составляет 35,07 тенге/кВтч, рост составит 12,5%, — сообщил Абжанов.

Необходимость корректировки тарифа в компании объяснили:

— ростом стоимости покупки и транспортировки электроэнергии;

— увеличения стоимости услуг KEGOC;

— ростом затрат на рынке мощности;

— увеличением расходов балансирующего рынка;

— необходимостью возмещения убытков, сформировавшихся вследствие применения дифференцированных тарифов и действия моратория на рост тарифов.

— Дополнительным фактором стало увеличение объёмов потребления электроэнергии в столице. Плановый объем закупа электрической энергии на 2026–2027 годы составляет 4 575 493 тысяч кВтч, что превышает ранее утвержденный объем 4 077 052 тысяч кВтч на 498 442 тысяч кВтч или на 12,2%, — объяснил глава «Астана-РЭК».

По его словам, увеличение потребления в городе связано с активной застройкой в городе и введением в эксплуатацию новых объектов. За 2025 году в Астане построено 4,8 млн квадратных метров жилья.

Дополнительно компания отметила увеличение количества потребителей за год на 12,4%.

В ответ Комитет по регулированию естественных монополий на заседании сообщил, что рассмотрит заявку «Астана-РЭК» и примет решение в течение установленного срока.

Напомним, с 16 октября 2025 года в Казахстане действовал мораторий на повышение коммунальных тарифов для всех групп потребителей до 1 апреля 2026 года.