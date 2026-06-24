Реконструкция тепломагистрали в Экибастузе улучшит теплоснабжение более чем 300 домов

В Экибастузе продолжается масштабная реконструкция одной из ключевых тепловых сетей города — тепломагистрали ТМ-16. Работы проводятся в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», передает корреспондент Kazinform.

В ходе рабочей поездки в Павлодарскую область заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев посетил Экибастуз и ознакомился с ходом строительно-монтажных работ на тепломагистрали ТМ-16.

Тепломагистраль ТМ-16 эксплуатируется с 1996 года. За 30 лет фактический уровень ее износа достиг 90%. По официальным данным, за этот период на данном участке было зарегистрировано 28 случаев повреждений, из которых 12 были выявлены только в ходе гидравлических испытаний. Для кардинального решения проблемы весной текущего года начались работы по реконструкции магистрали.

Фото: Мурат Аяган/Kazinform

По информации руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области Ержана Иманзаипова, в рамках проекта будет полностью обновлен участок основной тепловой артерии города от камеры ТК-26Л до камеры ТК-22К.

— На сегодняшний день уровень износа тепловых сетей в городе Экибастуз составляет 88,6%. В рамках программы модернизации в настоящее время ведутся работы по обновлению тепловых сетей общей протяженностью 4,2 км. На данном участке протяженностью около одного километра условный диаметр труб будет увеличен до 630 мм. Это позволит обеспечить стабильное теплоснабжение потребителей города. Общая сметная стоимость проекта составляет 1 млрд 123,2 млн тенге. Завершить строительно-монтажные работы в полном объеме планируется до 20 августа текущего года, то есть до начала отопительного сезона, — отметил он.

По расчетам специалистов, проведенная модернизация с увеличением диаметра труб позволит снизить вероятность аварийных ситуаций на данном участке до 0%. В свою очередь это обеспечит полное устранение технологических нарушений и стабильное теплоснабжение в зимний период для 358 потребителей, в том числе более 100 многоквартирных и более 200 индивидуальных жилых домов, а также социальных объектов.

Фото: Мурат Аяган/Kazinform

В рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» в области в настоящее время реализуются 16 проектов общей стоимостью 21,6 млрд тенге. В 2025–2027 годах предусмотрена реализация 55 проектов. На их выполнение будет направлено в общей сложности 131 млрд тенге. Средний уровень износа тепловых сетей по региону на сегодняшний день составляет 78,2%, при этом к 2027 году данный показатель должен снизиться на 1,6%.

Фото: Мурат Аяган/Kazinform

Канат Бозумбаев сообщил, что работа по модернизации изношенных коммунальных сетей по всей республике находится под строгим контролем Правительства. Ознакомившись с ходом строительно-монтажных работ на магистрали ТМ-16, он поручил уделить особое внимание качеству их выполнения. Также он подчеркнул, что данный объект в Экибастузе является одним из 4 крупных проектов, реализуемых в регионе в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов».

Фото: Мурат Аяган/Kazinform

— В каждой области местные компании-монополисты должны иметь собственные инвестиционные программы по модернизации сетей. Эти программы в обязательном порядке должны быть увязаны с бюджетными программами. Соответственно, должно быть определено, сколько сетей находится в изношенном состоянии и на каких участках необходимо проводить ремонт. Самое главное — в деле модернизации коммунальных сетей есть продвижение вперед. Теперь нам необходимо только наращивать темпы этой работы, — поручил Канат Бозумбаев.

В рамках рабочей поездки в Павлодарскую область заместитель Премьер-министра также планирует ознакомиться с ходом модернизации коммунальной инфраструктуры в городах Аксу и Павлодар.

Кроме того, во второй половине дня в областном центре под председательством Каната Бозумбаева состоится выездное заседание Проектного офиса. В нем примут участие заместители акимов Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областей и области Абай, а также представители центральных государственных органов.

Ранее мы писали, как модернизация ЖКХ повлияет на тарифы в Казахстане.