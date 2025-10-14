РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:26, 13 Октябрь 2025 | GMT +5

    Женский чемпионат Казахстана по футболу завершился в Туркестане

     На стадионе «Туркестан Арена» в городе Туркестане состоялся заключительный матч женского чемпионата Казахстана по футболу, передает Kazinform со ссылкой на акимат Туркестанской области. 

    женский футбол
    Фото: акимат Туркестанской области

    — В этом сезоне за звание лучших боролись 14 команд со всей страны, по итогам напряженных игр были определены победители. Футбол, любимый миллионами, в последние годы активно развивается и среди женщин. Команда «Томирис-Туран», защищающая честь Туркестанской области и находящаяся в авангарде этого движения, в финальной встрече приняла клуб «Елімай» из Семея и одержала убедительную победу со счетом 4:0. По итогам сезона первое место заняла сборная Актобе, второе место досталось команде «Биік-Шымкент» из города Шымкента. А девушки из туркестанской команды «Томирис-Туран» завоевали бронзовую медаль, — говорится в сообщении. 

    женский футбол
    Фото: акимат Туркестанской области

    Команду-призера специально поздравили и вручили спортсменкам медали и цветы президент Туркестанской областной федерации футбола, председатель областного маслихата Нуралы Абишов, руководитель областного управления физической культуры и спорта Галымжан Худияров, а также директор игрового спортивного клуба «Туран» Сабыржан Бульдурыков.

    Ранее сообщалось, что Казахстан завоевал три «золота» на «Турнире сильнейших» по фехтованию. 

    Теги:
    Спорт Футбол Чемпионат Казахстана Туркестан
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают