Женский чемпионат Казахстана по футболу завершился в Туркестане

— В этом сезоне за звание лучших боролись 14 команд со всей страны, по итогам напряженных игр были определены победители. Футбол, любимый миллионами, в последние годы активно развивается и среди женщин. Команда «Томирис-Туран», защищающая честь Туркестанской области и находящаяся в авангарде этого движения, в финальной встрече приняла клуб «Елімай» из Семея и одержала убедительную победу со счетом 4:0. По итогам сезона первое место заняла сборная Актобе, второе место досталось команде «Биік-Шымкент» из города Шымкента. А девушки из туркестанской команды «Томирис-Туран» завоевали бронзовую медаль, — говорится в сообщении.