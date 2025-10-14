Женский чемпионат Казахстана по футболу завершился в Туркестане
На стадионе «Туркестан Арена» в городе Туркестане состоялся заключительный матч женского чемпионата Казахстана по футболу, передает Kazinform со ссылкой на акимат Туркестанской области.
— В этом сезоне за звание лучших боролись 14 команд со всей страны, по итогам напряженных игр были определены победители. Футбол, любимый миллионами, в последние годы активно развивается и среди женщин. Команда «Томирис-Туран», защищающая честь Туркестанской области и находящаяся в авангарде этого движения, в финальной встрече приняла клуб «Елімай» из Семея и одержала убедительную победу со счетом 4:0. По итогам сезона первое место заняла сборная Актобе, второе место досталось команде «Биік-Шымкент» из города Шымкента. А девушки из туркестанской команды «Томирис-Туран» завоевали бронзовую медаль, — говорится в сообщении.
Команду-призера специально поздравили и вручили спортсменкам медали и цветы президент Туркестанской областной федерации футбола, председатель областного маслихата Нуралы Абишов, руководитель областного управления физической культуры и спорта Галымжан Худияров, а также директор игрового спортивного клуба «Туран» Сабыржан Бульдурыков.
