Женщина впервые стала спикером парламента Алжира

Нижняя палата парламента Алжира — Национальное народное собрание — впервые в истории страны избрала своим председателем женщину, передает агентство Kazinform со ссылкой на Арменпресс .

Новым спикером стала Халида Буфедеш — депутат от провинции Алжир, в состав которой входит одноименная столица страны. По профессии она является врачом-аллергологом.

Буфедеш представляет Национальный фронт освобождения — проправительственную партию, сыгравшую ключевую роль в борьбе Алжира за независимость.

Сообщается, что на последних парламентских выборах Национальный фронт освобождения получил 91 из 407 мест в Национальном народном собрании. Явка избирателей составила 21,24%, что стало самым низким показателем в истории страны.

При этом, несмотря на избрание женщины спикером парламента, уровень женского представительства в законодательном органе остается низким. В состав Национального народного собрания входят 25 женщин-депутатов, что составляет 6,14% от общего числа парламентариев.

Ранее сообщалось, что в Казахстане каждый четвертый вуз возглавляют женщины, в Японии планируют вдвое увеличить долю женщин в инженерных специальностях, также Совбез ООН потребовал от талибов прекратить ущемление прав женщин.