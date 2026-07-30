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    Женщина впервые стала спикером парламента Алжира

    Нижняя палата парламента Алжира — Национальное народное собрание — впервые в истории страны избрала своим председателем женщину, передает агентство Kazinform со ссылкой на Арменпресс.

    Халида Буфедеш Алжир
    Фото: Armenpress

    Новым спикером стала Халида Буфедеш — депутат от провинции Алжир, в состав которой входит одноименная столица страны. По профессии она является врачом-аллергологом.

    Буфедеш представляет Национальный фронт освобождения — проправительственную партию, сыгравшую ключевую роль в борьбе Алжира за независимость.

    Сообщается, что на последних парламентских выборах Национальный фронт освобождения получил 91 из 407 мест в Национальном народном собрании. Явка избирателей составила 21,24%, что стало самым низким показателем в истории страны.

    При этом, несмотря на избрание женщины спикером парламента, уровень женского представительства в законодательном органе остается низким. В состав Национального народного собрания входят 25 женщин-депутатов, что составляет 6,14% от общего числа парламентариев.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане каждый четвертый вуз возглавляют женщины, в Японии планируют вдвое увеличить долю женщин в инженерных специальностях, также Совбез ООН потребовал от талибов прекратить ущемление прав женщин.

    Парламент В мире Женщины Алжир Политика Мировые новости
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
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