Женщины возглавляют каждый четвертый вуз в Казахстане

Казахстанские женщины сегодня занимают руководящие должности в каждом четвертом вузе страны. Об этом сообщила вице-министр науки и высшего образования Гулзат Кобенова, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам вице-министра, в Казахстане исторически сложилось так, что женщины играют ключевую роль в сфере образования и науки.

— Если говорить о системе высшего образования, то сегодня 66% профессорско-преподавательского состава казахстанских вузов составляют женщины. В научных организациях также преобладают женщины — их доля превышает 55%, — сообщила Гулзат Кобенова, выступая на IV пленарном заседании Global Businesswomen Council в Астане.

Она отметила, что женщины вносят значительный вклад в подготовку квалифицированных специалистов, развитие академической среды и научных исследований. Благодаря их профессионализму обеспечивается преемственность знаний, внедряются современные образовательные технологии, формируется новое поколение ученых, исследователей и специалистов.

— Не менее важной задачей является развитие женского лидерства в сфере высшего образования. Сегодня в Казахстане функционирует более 120 высших учебных заведений, и в 30 из них руководящие должности занимают женщины, — проинформировала вице-министр.

Женщины успешно работают практически во всех научных направлениях — от педагогики и социальных наук до инженерии, информационных технологий и медицины.

— Наибольшее число женщин-исследователей занято в области естественных наук — более 4 тысяч человек. Далее следуют инженерные разработки и технологии, где работают свыше 3 тысяч женщин, а также гуманитарные и другие научные направления, — отметила Кобенова.

По ее словам, государство последовательно создает условия для получения высшего образования и развития научного потенциала женщин. Так, по итогам 2025 года, более 55% поступивших в вузы составили девушки. Среди обучающихся по программам магистратуры их доля составляет 59%, а в докторантуре — 65%.

Наиболее востребованными среди девушек остаются педагогические направления, где их доля достигает 67%. В сфере медицины женщины составляют 60% обучающихся, в сельском хозяйстве и ветеринарии — 49%, в области математики и статистики — 71%. При этом все больше девушек выбирают и технические специальности, где их доля уже достигла 59%.

Особое внимание уделяется поддержке молодых женщин-исследователей. Для них предусмотрены механизмы грантового финансирования, программы научных стажировок, а также возможности обучения и повышения квалификации в ведущих зарубежных университетах, в том числе в США.

Ранее сообщалось, что женщины возглавляют почти половину субъектов МСБ в Казахстане.