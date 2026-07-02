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    Женщины возглавляют почти половину субъектов МСБ в Казахстане

    В Астане проходит IV пленарное заседание Global Businesswomen Council под эгидой Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Бизнес и чиновники
    Фото: пресс-служба акимата Астаны

    С приветственным словом на заседании выступила заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации РК, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Аида Балаева.

    По ее словам, в Казахстане последовательно укрепляется законодательная база, создаются условия для развития женского предпринимательства и расширения экономических возможностей женщин. 

    — Казахстан последовательно реализует политику гендерного равенства. Конституция гарантирует равные права и возможности женщин и мужчин. Действует закон о государственных гарантиях прав и равных возможностей мужчин и женщин. Реализуется концепция семейной гендерной политики до 2035 года. Благодаря этой системной работе женщины сегодня уверенно занимают лидирующие позиции в экономике, — отметила Балаева. 

    Большое внимание участию женщин в экономике уделяет Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК. По поручению Главы государства комиссия последовательно продвигает инициативы, направленные на расширение экономических возможностей женщин. 

    — В разработке комиссии — комплексный план развития женского предпринимательства, который объединит меры государственной поддержки, обучения, финансирования и расширения экономических возможностей женщин в новых условиях, — сообщила министр. 

    По словам Балаевой, сегодня в стране зарегистрировано более одного миллиона предпринимательниц. Женщины возглавляют почти половину действующих субъектов малого и среднего бизнеса и обеспечивают более трети занятости в секторе МСБ.  При этом, сохраняется отраслевая концентрация женского бизнеса в сфере услуг и недостаточная представленность женщин в крупном предпринимательстве.

    Какие позиции занимают женщины во власти, — читайте здесь

    МСБ Аида Балаева Бизнес Гендерная политика Женщины Гендерное равенство
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор