Женщины возглавляют почти половину субъектов МСБ в Казахстане

В Астане проходит IV пленарное заседание Global Businesswomen Council под эгидой Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

С приветственным словом на заседании выступила заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации РК, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Аида Балаева.

По ее словам, в Казахстане последовательно укрепляется законодательная база, создаются условия для развития женского предпринимательства и расширения экономических возможностей женщин.

— Казахстан последовательно реализует политику гендерного равенства. Конституция гарантирует равные права и возможности женщин и мужчин. Действует закон о государственных гарантиях прав и равных возможностей мужчин и женщин. Реализуется концепция семейной гендерной политики до 2035 года. Благодаря этой системной работе женщины сегодня уверенно занимают лидирующие позиции в экономике, — отметила Балаева.

Большое внимание участию женщин в экономике уделяет Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК. По поручению Главы государства комиссия последовательно продвигает инициативы, направленные на расширение экономических возможностей женщин.

— В разработке комиссии — комплексный план развития женского предпринимательства, который объединит меры государственной поддержки, обучения, финансирования и расширения экономических возможностей женщин в новых условиях, — сообщила министр.

По словам Балаевой, сегодня в стране зарегистрировано более одного миллиона предпринимательниц. Женщины возглавляют почти половину действующих субъектов малого и среднего бизнеса и обеспечивают более трети занятости в секторе МСБ. При этом, сохраняется отраслевая концентрация женского бизнеса в сфере услуг и недостаточная представленность женщин в крупном предпринимательстве.

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