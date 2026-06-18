Совбез ООН потребовал от талибов прекратить ущемление прав женщин

Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию по Афганистану, в которой призвал правящее движение «Талибан» отменить ограничения в отношении женщин и девочек, а также усилить борьбу с террористическими группировками, передает Kazinform со ссылкой на AP.

Кроме того, Совбез продлил до июня 2027 года мандат Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA), которая занимается гуманитарными программами и поддержкой политического диалога в стране.

По словам постоянного представителя Китая при ООН Фу Цуна, международное сообщество рассчитывает, что афганские власти предпримут дополнительные шаги для защиты прав человека, прежде всего прав женщин.

Резолюция предусматривает дальнейшую поддержку гуманитарных программ и содействие развитию национального и местного управления без дискриминации по признаку пола, религии или этнической принадлежности.

В документе отдельно подчеркивается необходимость полноценного участия женщин, молодежи, представителей меньшинств и людей с инвалидностью в общественной жизни.

Принятие резолюции произошло после сообщений об аресте не менее 30 женщин в Герате за предполагаемое нарушение требований к одежде. По данным миссии ООН в Афганистане, протесты против задержаний были разогнаны силами безопасности, в результате чего один человек погиб, еще несколько получили ранения.

После возвращения к власти в 2021 году движение «Талибан» ввело строгие ограничения для женщин и девочек. Среди них — запрет на обучение после начальной школы и ограничения на трудовую деятельность.

Заместитель постоянного представителя США при ООН Дженнифер Лочетта заявила, что успех политического процесса зависит от конкретных действий афганских властей.

Ранее сообщалось, что Талибы признали молчание девушек согласием на брак. Эти положения вошли в новые правила, которые также предусматривают возможность аннулирования детского брака после достижения совершеннолетия через суд.



Также женщинам запретили праздновать годовщину прихода талибов к власти в Афганистане.