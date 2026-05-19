Талибы признали молчание девушек согласием на брак

В Афганистане издан новый закон о семейном праве, который признает браки с участием несовершеннолетних юридически действительными при определенных обстоятельствах, передает агентство Kazinform со ссылкой на Amu TV .

В постановлении «Принципы раздельного проживания супругов», состоящего из 31 статьи, изложены правила, регулирующие расторжение браков при самых разных религиозных и правовых обстоятельствах, включая детские браки.

Право на расторжение брака по достижении зрелости

Один из наиболее обсуждаемых разделов касается «права выбора по достижении половой зрелости», которое позволяет ребенку, вступившему в брак в юном возрасте, добиваться аннулирования брака после достижения половой зрелости.

Статья 5 гласит, что если брак несовершеннолетнего — будь то мальчик или девочка — заключается родственниками, не являющимися отцом или дедом ребенка, то брачный договор считается юридически действительным, если супруги считаются социально совместимыми, а приданое — соответствующим.

Впоследствии ребенок может добиться аннулирования брака после достижения половой зрелости, но только по решению суда.

Другое положение гласит, что браки, в которых один из супругов «несовместим» или же приданое чрезмерно несправедливо, не будут считаться действительными.

Постановление также предоставляет отцам и дедам широкие полномочия в отношении детских браков, хотя в нем говорится, что браки могут быть признаны недействительными, если опекуны считаются склонными к насилию, психически нездоровыми или морально развращенными.

Молчание — знак согласия

Еще одна спорная часть документа касается положения женщин.

Статья 7 гласит, что молчание девственницы после достижения половой зрелости может быть истолковано как согласие на брак. Для мужчин и ранее побывавших в браке женщин это правило не действует.

Однако Коалиция правозащитных и женских организаций призвала к немедленной отмене нового закона, поскольку, по их словам, эта законотворческая норма легитимизирует детские и принудительные браки, ослабляя при этом защиту прав женщин и несовершеннолетних.

— Мы считаем это юридической уловкой для легитимизации принуждения, потому что в обществе, где на девочек оказывают давление, угрожают и стыдят, молчание никогда не означает согласия, и закон не должен использовать эту ситуацию против жертвы, — говорится в совместном заявлении.

Правила также устанавливают процедуры для женщин, чьи мужья отсутствуют в течение длительного времени, позволяя судам вмешиваться при определенных условиях.

Публикация постановления происходит на фоне того, что талибы продолжают вводить масштабные ограничения в отношении женщин и девочек с момента возвращения к власти в августе 2021 года.

Девочкам запрещено получать образование после шестого класса, женщинам запрещен доступ в университеты, а также введены серьезные ограничения на трудоустройство, передвижение и участие женщин в общественной жизни. ООН неоднократно осуждала эти ограничения, называя их систематическими нарушениями основных прав человека.

