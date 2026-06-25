Япония намерена вдвое увеличить долю женщин в инженерных специальностях

Правительство Японии утвердило новую политику по расширению прав и возможностей женщин, которая включает цель — удвоить долю студенток инженерных специальностей в университетах — с 18% в 2025 году до 36% к 2040 году, передает агентство Kazinform со ссылкой на Jiji Press.

Правительство страны признало недостаточный прогресс в участии женщин и их карьерном продвижении в 17 стратегически важных сферах, включая искусственный интеллект, полупроводники и аэрокосмическую отрасль.

— Мы оперативно реализуем меры, изложенные в данной политике, чтобы укрепить кадровый потенциал Японии, в том числе путем продвижения участия женщин, — заявила премьер-министр Санаэ Такаити на совместном заседании профильных государственных органов, включая Штаб по продвижению гендерного равенства.

Новая политика также предусматривает рассмотрение налоговых и других мер для поддержки использования услуг по ведению домашнего хозяйства и уходу за детьми. Это должно помочь женщинам совмещать работу, воспитание детей и уход за близкими.

Кроме того, власти рассмотрят законодательные изменения, которые позволят использовать девичьи фамилии в официальных документах. Данная инициатива долгое время продвигалась премьер-министром.

Ранее мы писали о том, что казахстанские женщины в среднем тратят на домашние дела втрое больше времени, чем мужчины.