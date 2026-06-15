Женщины тратят на домашние дела втрое больше времени, чем мужчины

Казахстанские женщины в среднем тратят на домашние дела втрое больше времени, чем мужчины. Об этом говорится в ответе Министерства культуры и информации на запрос Kazinform.

Министерство ссылается на данные «Комплексного доклада о гендерных стереотипах в различных сферах общества Казахстана» за 2025 год, подготовленного Казахстанским институтом общественного развития (КИОР). Исследование проводилось с участием 2400 респондентов.

— Согласно результатам исследования, более 90% женщин ежедневно уделяют домашним делам не менее одного часа. При этом около 80% из них совмещают бытовые обязанности с основной работой. В то же время от 23% до 39% мужчин вовсе не участвуют в выполнении домашних обязанностей, — говорится в ответе министерства.

Министерство культуры и информации отмечает, что такая нагрузка влияет на карьерные возможности женщин.