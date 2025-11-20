Работница погибла после падения в зернохранилище в СКО
Трагедия произошла в Акжарском районе Северо-Казахстанской области, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным пресс-службы департамента полиции Северо-Казахстанской области, 19 ноября на одном из сельскохозяйственных предприятий Акжарского района 34-летняя женщина, работавшая на производстве, упала с большой высоты в зернохранилище.
По факту нарушения законодательства в сфере охраны труда полицией возбуждено уголовное дело. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как сообщают очевидцы, рабочая женщина сорвалась с тридцатиметровой высоты и упала в зернохранилище, заполненное зерном.
