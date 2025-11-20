РУ
    Работница погибла после падения в зернохранилище в СКО

    Трагедия произошла в Акжарском районе Северо-Казахстанской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    зернохранилище, элеватор, прием зерна
    Фото: Министерство сельского хозяйства

    По данным пресс-службы департамента полиции Северо-Казахстанской области, 19 ноября на одном из сельскохозяйственных предприятий Акжарского района 34-летняя женщина, работавшая на производстве, упала с большой высоты в зернохранилище.

    По факту нарушения законодательства в сфере охраны труда полицией возбуждено уголовное дело. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

    Как сообщают очевидцы, рабочая женщина сорвалась с тридцатиметровой высоты и упала в зернохранилище, заполненное зерном.

    Ранее сообщалось, что пациент, пострадавший при пожаре в Жетысайском районе, был доставлен в Шымкент.

    Во время пожара в Жетысайском районе всего погибло двенадцать человек, из которых девять являлись несовершеннолетними. Трое человек остались в живых.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Происшествия
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
