    12:28, 19 Октябрь 2025 | GMT +5

    Женщина на инвалидной коляске упала с подъемника у суда Астаны: начата проверка

    В здании Межрайонного суда по гражданским делам города Астаны произошел инцидент с подъемным механизмом для маломобильных граждан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сколько объектов адаптировано для лиц с инвалидностью в Казахстане
    Фото: МТСЗН РК

    По данным очевидцев, во время подъема женщина на инвалидной коляске упала с высоты около метра, ударившись лицом о бетонное ограждение, а затем о землю.

    Видео происшествия распространилось в местных пабликах. На кадрах видно, как подъемник с коляской поднимается вверх, но внезапно один из краев опрокидывается и женщина падает.

    — Почему трос порвался? Я пришла за законностью, за правдой к вам, а вы что творите? — сквозь слезы говорит пострадавшая.

    В пресс-службе суда подтвердили, что причиной ЧП стал обрыв троса. Предварительную причину установили представители обслуживающей компании ТОО «Капитал Лифт».

    Женщине, прибывшей на судебное заседание, сразу оказали первую медицинскую помощь и вызвали скорую. Сейчас она находится в больнице, в сознании. Сообщается, что полиция также была уведомлена о произошедшем.

    Для выяснения всех обстоятельств проводится проверка с участием дознавателя Есильского района города Астаны.

    Ранее сообщалось, что в Акмолинской области уровень доступности объектов для лиц с инвалидностью остается низким — выполнено менее половины предусмотренного плана.

    Сегодня в Казахстане проживают 743 тысячи лиц с инвалидностью.

