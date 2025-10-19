Женщина на инвалидной коляске упала с подъемника у суда Астаны: начата проверка

По данным очевидцев, во время подъема женщина на инвалидной коляске упала с высоты около метра, ударившись лицом о бетонное ограждение, а затем о землю.

Видео происшествия распространилось в местных пабликах. На кадрах видно, как подъемник с коляской поднимается вверх, но внезапно один из краев опрокидывается и женщина падает.

— Почему трос порвался? Я пришла за законностью, за правдой к вам, а вы что творите? — сквозь слезы говорит пострадавшая.

В пресс-службе суда подтвердили, что причиной ЧП стал обрыв троса. Предварительную причину установили представители обслуживающей компании ТОО «Капитал Лифт».

Женщине, прибывшей на судебное заседание, сразу оказали первую медицинскую помощь и вызвали скорую. Сейчас она находится в больнице, в сознании. Сообщается, что полиция также была уведомлена о произошедшем.

Для выяснения всех обстоятельств проводится проверка с участием дознавателя Есильского района города Астаны.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области уровень доступности объектов для лиц с инвалидностью остается низким — выполнено менее половины предусмотренного плана.

Сегодня в Казахстане проживают 743 тысячи лиц с инвалидностью.