743 тысячи лиц с инвалидностью проживают в Казахстане

Из них 414 тыс. человек — трудоспособного возраста (55,7%), 212,9 тыс. — пенсионного возраста (28,6%), 117 тыс. — дети до 18 лет (15,7%).

— Государством на регулярной основе принимаются меры по совершенствованию социального обеспечения ЛСИ. Ежегодно индексируются размеры пособий из бюджета и выплат из Государственного фонда социального страхования. По состоянию на 1 октября 2025 года численность получателей государственного социального пособия (далее — ГСП) по инвалидности составляет 544 тыс. человек. С начала года из республиканского бюджета на выплату данного пособия было направлено 382 млрд тенге, — говорится в сообщении ведомства.

Размеры ГСП зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год. На 1 октября этого года средний размер ГСП по инвалидности составил 78 267 тенге.

Кроме того, с начала года 110,3 тыс. человек получили пособие по уходу за ребенком с инвалидностью на сумму 59,9 млрд тенге, и 51,6 тыс. человек — пособие по уходу за лицом с инвалидностью первой группы на сумму 29,8 млрд тенге.

Участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к пособиям из бюджета осуществляются соцвыплаты по случаю утраты трудоспособности из ГФСС. Размеры этих выплат индивидуальны и зависят от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления, коэффициентов утраты трудоспособности и стажа участия в системе. Так. по итогам 9 месяцев 2025 года социальную выплату по случаю утраты трудоспособности получили более 98 тыс. человек на общую сумму 38,9 млрд тенге. По состоянию на 1 октября средний размер данной соцвыплаты составляет 72 087 тенге, отметили в ведомстве.

