Женщин-осужденных освободили по амнистии в Карагандинской области

В учреждении № 32 ДУИС по Карагандинской области и по области Улытау началась реализация Закона Республики Казахстан «Об амнистии», передает агентство Kazinform со ссылкой на ДУИС регионов.

На сегодня в учреждении отбывают наказание около 500 осужденных женщин. В рамках исполнения Закона об амнистии около 100 осужденным будет сокращен срок наказания, а около 40 женщин получат возможность досрочно вернуться к своим семьям и начать новый этап жизни.

— Первые решения суда уже вступили в законную силу. Так, 16 июля 2026 года Абайский районный суд Карагандинской области рассмотрел материалы в отношении 38-летней осужденной, отбывавшей наказание по части 1 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан. На основании пункта 2 статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об амнистии» суд освободил ее от дальнейшего отбывания основного наказания, — сообщили в ДУИС по области.

Реализация Закона об амнистии осуществляется в строгом соответствии с требованиями законодательства. Каждое дело рассматривается индивидуально с учетом категории совершенного преступления, срока наказания и других предусмотренных законом условий.

В учреждении продолжается работа по подготовке материалов и направлению их в судебные органы для рассмотрения вопроса о применении амнистии к другим осужденным, подпадающим под действие Закона. Для десятков женщин это станет шансом раньше вернуться к родным, восстановить социальные связи и начать жизнь с чистого листа.

Ранее из исправительных учреждений Северо-Казахстанской области досрочно вышли на свободу 3 человека. Они были освобождены в рамках Закона Республики Казахстан «Об амнистии», принятого в связи с новой Конституцией страны.