Первых осужденных по амнистии освободили в Северо-Казахстанской области

Из исправительных учреждений Северо-Казахстанской области досрочно вышли на свободу 3 человека. Они были освобождены в рамках Закона Республики Казахстан «Об амнистии», принятого в связи с новой Конституцией страны, передает корреспондент Kazinform.

По данным ДУИС по СКО, в числе первых под амнистию попали двое мужчин и 1 женщина. Все они ранее были осуждены за совершение краж. У ворот исправительных учреждений освободившихся граждан с радостью встретили их родные и близкие.

В настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона отбывают наказание более 1700 осужденных. В соответствии с Законом «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан» в этот раз должны быть освобождены около 100 осужденных. В общей сложности под действие этого закона попадут более 250 человек. К ним будут применены меры по сокращению неотбытой части срока наказания либо иные меры амнистии, предусмотренные законодательством.

Фото: ДУИС по СКО

— Люди, попавшие под амнистию, теперь получили возможность начать новую жизнь, воссоединиться со своими семьями, адаптироваться в социальной среде и, соблюдая требования закона, жить как полноправные члены общества, — отмечают представители департамента.

Ранее мы писали о том, что в связи с новой Конституцией была объявлена амнистия.