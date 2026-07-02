Амнистия в Казахстане: кого коснется новый закон и как он будет работать

1 июля Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон об амнистии. Документ предусматривает не только уголовную и административную амнистию, но и внедрение цифрового механизма реализации административной амнистии, передает агентство Kazinform.

Для кого предназначена амнистия?

Закон, подписанный Президентом, вносит ряд изменений в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Одним из наиболее важных нововведений является усовершенствование процедуры применения административной амнистии и ее полная цифровизация.

Эти изменения направлены на уточнение порядка применения актов амнистии. В частности, после применения амнистии будет четко определен порядок исчисления срока, в течение которого гражданин считается лицом, привлеченным к административной ответственности. Кроме того, на законодательном уровне закрепляется, что для применения амнистии не потребуется согласия ни лица, совершившего правонарушение, ни потерпевшего.

Коллаж: Kazinform/ Nano Banana/ Canva

Помимо этого, акт амнистии будет включен в перечень обстоятельств, являющихся основанием для прекращения производства по делу об административном правонарушении. Иными словами, закон конкретизирует правовой механизм освобождения от административного наказания на основании амнистии.

— Законом в Кодекс об административных правонарушениях вводится статья 889-1, которой устанавливается цифровой порядок прекращения исполнения административного наказания. Реестр лиц, подпадающих под амнистию, будет автоматически формироваться через Единый реестр административных производств, а соответствующие решения смогут приниматься в электронном формате, — говорится в заключении к закону.

Однако амнистия будет распространяться не на всех граждан. В законе четко определены категории лиц, на которых данная мера не распространяется.

— В соответствии со статьей 78 Уголовного кодекса, амнистия не применяется к лицам, совершившим особо опасные преступления, а именно: коррупционные, террористические и экстремистские преступления; к педофилам, к осужденным по фактам применения пыток, к лицам, неоднократно совершавшим преступления, к лицам, признанным представляющими особую общественную опасность, а также к лицам, осужденным заочно, — пояснил бывший депутат Мажилиса, юрист Абзал Куспан.

Фото: Мажилис Республики Казахстан

В чем особенность административной амнистии?

Законопроект одновременно охватывает два правовых института, которые в обществе нередко путают, — уголовную и административную амнистию. Однако их цели и сферы применения различаются.

Уголовная амнистия применяется в отношении лиц, совершивших преступления и уже осужденных, либо находящихся под следствием. Административная же амнистия применяется в Казахстане впервые и направлена на урегулирование вопросов, связанных с административными правонарушениями, совершенными гражданами. К примеру, в рамках административной амнистии могут быть пересмотрены штраф за нарушение правил парковки, штраф за нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерой видеонаблюдения, штраф за просроченные водительские права, а также многолетние административные задолженности. Поэтому эти два понятия нельзя приравнивать друг к другу.

Принцип гуманизма и общественная безопасность

По словам политолога Расула Коспанова, современная правовая система показывает, что нет необходимости применять одинаково строгий подход ко всем без исключения правонарушениям.

— В отношении лиц, совершивших тяжкие преступления, строгие требования остаются неизменными. В то же время к осужденным, не представляющим серьезной угрозы для общества, могут применяться более мягкие правовые меры, — сказал Расул Коспанов.

Фото: из личного архива Расула Коспанова

По его словам, именно этот принцип сохранен и в новом законе об амнистии. Поэтому мнение о том, что опасные преступники будут массово освобождены, не имеет под собой оснований.

— В основном амнистия будет распространяться на уголовные проступки, преступления небольшой тяжести, а также отдельные преступления средней тяжести. При этом будут учитываться поведение осужденного, возмещение причиненного ущерба и другие обстоятельства, — сказал он.

По мнению эксперта, административная амнистия имеет и экономическую эффективность, поскольку позволяет снизить финансовую нагрузку на граждан, субъекты малого предпринимательства и самозанятых.

По предварительным расчетам, амнистия может затронуть более 100 тысяч человек и более 1 миллиона административных дел на общую сумму около 23 млрд тенге.

— Амнистия — это не освобождение от ответственности и не ослабление правопорядка. Это правовое решение, направленное на сохранение баланса между принципом гуманизма и общественной безопасностью, — подытожил Расул Коспанов.

Как эта практика применяется в мире?

Предлагаемая в Казахстане инициатива не является исключением из международной практики. Напротив, многие государства используют смягчение административных штрафов или пересмотр задолженностей в качестве эффективного инструмента социально-экономической политики.

Например, в Объединенных Арабских Эмиратах неоднократно запускались программы, позволяющие водителям, нарушившим правила дорожного движения, оплачивать штрафы со скидкой до 50%. В отдельных случаях, если водитель в течение определенного времени не совершает новых правонарушений, размер ранее наложенного штрафа также сокращается.

В Южной Корее в преддверии национальных праздников для граждан, нарушивших правила дорожного движения, объявляются послабления, а некоторые административные ограничения снимаются.

В США подобная практика реализуется на уровне отдельных штатов. В рамках программы «Неделя прощения штрафов» гражданам предоставляется возможность погасить задолженность без начисленной пени, оплатив только основную сумму долга.

В Индии в рамках программы Vivad se Vishwas, запущенной в 2020 году, были сокращены налоговые штрафы и пени, благодаря чему сотни тысяч споров удалось урегулировать без обращения в суд.

Коллаж: Kazinform

Таким образом, предлагаемая в Казахстане амнистия соответствует международной практике. Ее основная цель — при соблюдении принципа общественной безопасности снизить правовую и финансовую нагрузку на граждан, совершивших правонарушения, не представляющие существенной общественной опасности, а также создать условия для их успешной социальной реинтеграции.