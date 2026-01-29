Женис Касымбек выступил с предложениями закрепить «Закон и порядок» в Конституции

— В Основном законе необходимо закрепить нарратив «Сраведливого Казахстана», а также принципы «Закона и порядка». Это станет основой для будущих поколений, укрепления единства, сохранения межэтнического и межконфессионального согласия. Во многих странах залогом развития является верховенство закона и порядка. В таких условиях граждане чётко понимают свою ответственность перед законом и соблюдают его. Если обратиться к международным индексам, именно такие государства входят в число самых безопасных в мире, а уровень доверия граждан к государственным институтам в них остаётся высоким, — отметил он.

Отдельно он остановился на инициативе «Таза Қазақстан», подчеркнув, что с 2023 года она стала частью повседневной жизни граждан. По его мнению, закрепление этого принципа в Конституции позволит повысить ответственность общества за состояние окружающей среды и будущее поколений.

— На этой основе можно выстроить ответственное и прогрессивное общество. В качестве примера можно привести Японию, где культура порядка и чистоты стала частью образа жизни. Это одна из самых развитых стран мира, где уважение к чистоте и общественным нормам прививается с детского возраста, формируя у каждого гражданина чувство коллективной ответственности, — подчеркнул аким.

Кроме того, аким Астаны подчеркнул значение принципа «Слышащее государство». По его словам, эффективность работы местных исполнительных органов напрямую зависит от выстроенного диалога с населением и способности власти оперативно реагировать на запросы граждан.

— Я предлагаю все эти важные постулаты закрепить в новой редакции конституции как основные принципы деятельности Республики Казахстан, — заключил аким Астаны.

Напомним, Глава государства предложил включить принцип «Закон и Порядок» в новую редакцию Конституции в качестве основополагающего принципа государственной политики.



