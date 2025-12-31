РУ
    Железнодорожное соединение между Великобританией и ЕС прервано

    Международная высокоскоростная железнодорожная компания Eurostar, соединяющая Брюссель и Лондон, во вторник отменила все рейсы из-за технических проблем в тоннеле под Ла-Маншем, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: NL Times

    — Из-за проблем с контактной сетью и последующей поломки поезда Le Shuttle тоннель под Ла-Маншем в настоящее время закрыт. К сожалению, это означает, что у нас нет другого выбора, кроме как приостановить все рейсы сегодня до дальнейшего уведомления, — говорится в сообщении компании на её веб-сайте.

    Компания Eurostar также призвала пассажиров воздержаться от поездок на вокзалы Брюссель-Миди, Северный вокзал Парижа и вокзал Сент-Панкрас в Лондоне.

    Британские СМИ сообщили о пробках перед терминалом туннеля в Фолкстоне (Англия) и о переполненных станциях в Лондоне и Париже, где застряли пассажиры.

    Компания Eurostar опровергла сообщения о застрявших в тоннеле пассажирах поезда.

    — Это сломанный вагон-шаттл (LeShuttle), который уже вывезли из тоннеля, — заявил представитель компании изданию POLITICO.

    Тоннель под Ла-Маншем соединяет Великобританию с континентальной Европой. В обычных условиях поездка из лондонского вокзала Сент-Панкрас до Брюссель-Миди занимает около двух часов.

    Группа National Rail, представляющая железнодорожные компании Великобритании, также предупредила пассажиров о необходимости изменить свои планы поездок и перенести бронирование на другую дату.

    Франция Транспорт Европа Происшествия Великобритания Мировые новости
