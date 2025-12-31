Железнодорожное соединение между Великобританией и ЕС прервано

— Из-за проблем с контактной сетью и последующей поломки поезда Le Shuttle тоннель под Ла-Маншем в настоящее время закрыт. К сожалению, это означает, что у нас нет другого выбора, кроме как приостановить все рейсы сегодня до дальнейшего уведомления, — говорится в сообщении компании на её веб-сайте.

Компания Eurostar также призвала пассажиров воздержаться от поездок на вокзалы Брюссель-Миди, Северный вокзал Парижа и вокзал Сент-Панкрас в Лондоне.

Британские СМИ сообщили о пробках перед терминалом туннеля в Фолкстоне (Англия) и о переполненных станциях в Лондоне и Париже, где застряли пассажиры.

Компания Eurostar опровергла сообщения о застрявших в тоннеле пассажирах поезда.

— Это сломанный вагон-шаттл (LeShuttle), который уже вывезли из тоннеля, — заявил представитель компании изданию POLITICO.

Тоннель под Ла-Маншем соединяет Великобританию с континентальной Европой. В обычных условиях поездка из лондонского вокзала Сент-Панкрас до Брюссель-Миди занимает около двух часов.

Группа National Rail, представляющая железнодорожные компании Великобритании, также предупредила пассажиров о необходимости изменить свои планы поездок и перенести бронирование на другую дату.

