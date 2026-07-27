Железнодорожный вокзал Сарыбель открылся после реконструкции в Карагандинской области

В Карагандинской области завершена реконструкция вокзала Сарыбель, построенного в 1965 году, после чего объект начал работу в обновленном современном формате, передает Kazinform со ссылкой на АО «НК «Қазақстан темір жолы».

— После реконструкции открыт современный одноэтажный вокзальный комплекс площадью 487,4 кв. м. Обновление объекта выполнено в рамках программы модернизации железнодорожной инфраструктуры во исполнение поручения Главы государства при поддержке Правительства Республики Казахстан, Министерства транспорта, акимата Карагандинской области и АО «Самрук-Қазына», — отметили в АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Фото: АО «НК «Қазақстан темір жолы»

Также в здании обновлены кровля, фасад и внутренние помещения, полностью заменены инженерные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения. Реконструирован пассажирский перрон, благоустроена прилегающая территория, установлены новое оборудование и мебель.

Фото: АО «НК «Қазақстан темір жолы»

Вокзал Сарыбель относится к объектам 1 типа. Через станцию ежедневно проходят 12 пассажирских поездов, связывающих регион с Астаной, Карагандой, Семеем, Жезказганом, Кызылордой, Костанаем и Павлодаром.

— Проект реализован за счет собственных средств АО «НК «ҚТЖ». Модернизация вокзала позволит повысить качество обслуживания пассажиров, создать более комфортные условия для ожидания поездов и улучшить транспортную инфраструктуру региона, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, какие предметы запрещено провозить в поездах Казахстана. Напомним, стоимость билетов на поезда в Казахстане будут рассчитывать по уровню комфорта.