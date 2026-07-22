Стоимость билетов на поезда в Казахстане будут рассчитывать по уровню комфорта

Тарифы на пассажирские поезда продолжают свою трансформацию в Казахстане: стоимость билетов все чаще зависит от уровня комфорта вагона и расположения мест. Такой подход уже внедряется и призван сделать ценообразование более гибким и прозрачным, об этом в ответ на запрос корреспонденту Kazinform сообщили в пресс-службе КТЖ.

Как отмечают в компании, текущая тарифная методология на услуги магистральной железнодорожной сети не менялась с 2024 года и на сегодня существенно устарела, не соответствуя современной модели рынка.



– Железнодорожная инфраструктура требует масштабных капитальных вложений, однако действующая тарифная модель ограничивает привлечение инвестиций. В связи с этим АО «НК «Қазақстан темір жолы» с 2024 года ведет разработку новой тарифной политики с участием представителей бизнес-сообщества, включая НПП «Атамекен» и профильные ассоциации. В настоящее время концепция находится на рассмотрении в государственных органах, – отметил директор департамента по работе со СМИ НК «Қазақстан темір жолы» Нариман Дюсекеев.

По его словам, по итогам реформы ожидается повышение прозрачности тарифообразования и переход к предоставлению услуг с учетом их качественных характеристик.



– Новая тарифная политика обеспечит более эффективное использование железной дороги, позволит повысить скорость движения поездов за счет снижения порожних пробегов и увеличения полносоставных поездов, а также обеспечит предсказуемость планирования благодаря повышению точности сроков грузовых перевозок, – добавил он.



В пассажирском сегменте изменения уже начали действовать через обновленную методику формирования тарифов на социально значимые перевозки. Они предусматривают дифференциацию стоимости проезда в зависимости от класса комфорта вагона и расположения мест. Применяются отдельные коэффициенты как по типу вагона, так и по нижним, верхним, боковым и иным местам. Таким образом, стоимость поездки будет напрямую зависеть от выбранных условий.



– Тарифы на более высокий класс вагона будут выше, чем на вагоны более низкого класса. Также стоимость проезда будет различаться в зависимости от предпочтительности места: как правило, нижние места будут стоить дороже верхних, а в плацкартных вагонах – отличаться по боковым и небоковым местам. Это позволит пассажирам выбирать уровень комфорта с учетом своих потребностей и платежеспособности, – отметил спикер.

При этом возможность выбора более доступных категорий мест для тех, кто ориентирован на экономию сохраняется. В компании ожидают, что внедрение новой модели улучшит управление пассажиропотоком и, главное, повысит качество предоставляемых услуг.

Ранее сообщалось, что лица с инвалидностью в Казахстане могут покупать спецместа в поездах онлайн.