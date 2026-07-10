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    Лица с инвалидностью в Казахстане могут покупать спецместа в поездах онлайн

    Лицам с инвалидностью I группы больше не придется обращаться в железнодорожные кассы, чтобы оформить билет на специализированное место. Теперь сделать это можно онлайн, передает Kazinform со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

    Покупка билетов для лиц с инвалидностью онлайн
    Фото: Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

    Ранее такой возможности не было. После акта надзора Главной транспортной прокуратуры Министерство транспорта доработало систему, обеспечив автоматическую идентификацию пассажиров с инвалидностью.

    С июня 2026 года в социально значимых поездах заработал сервис онлайн-оформления билетов на специализированные места. Это стало возможным благодаря интеграции системы электронного билетирования КТЖ с информационной системой Министерства труда и социальной защиты населения.

    В результате почти 90 тысяч человек этой категории получили возможность приобретать железнодорожные билеты онлайн.

    Ранее Kazinform cообщал, как принимаются решения об установлении инвалидности, и в каком порядке их можно обжаловать.

    Железнодорожный вокзал Инвалиды КТЖ Прокуратура Лица с инвалидностью
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор