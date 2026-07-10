Лица с инвалидностью в Казахстане могут покупать спецместа в поездах онлайн

Лицам с инвалидностью I группы больше не придется обращаться в железнодорожные кассы, чтобы оформить билет на специализированное место. Теперь сделать это можно онлайн, передает Kazinform со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

Ранее такой возможности не было. После акта надзора Главной транспортной прокуратуры Министерство транспорта доработало систему, обеспечив автоматическую идентификацию пассажиров с инвалидностью.

С июня 2026 года в социально значимых поездах заработал сервис онлайн-оформления билетов на специализированные места. Это стало возможным благодаря интеграции системы электронного билетирования КТЖ с информационной системой Министерства труда и социальной защиты населения.

В результате почти 90 тысяч человек этой категории получили возможность приобретать железнодорожные билеты онлайн.

Ранее Kazinform cообщал, как принимаются решения об установлении инвалидности, и в каком порядке их можно обжаловать.