Как можно обжаловать решение об установлении инвалидности в Казахстане

Руководитель департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Астане Аскар Аймагамбетов рассказал, как принимаются решения об установлении инвалидности, и в каком порядке их можно обжаловать, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Аскара Аймагамбетова, обеспечение прозрачности и объективности при установлении инвалидности остается одним из приоритетных направлений работы социальной сферы.

— Решения об установлении инвалидности принимаются коллегиально специалистами медико-социальной экспертизы исключительно на основании медицинских документов, результатов обследований и критериев оценки нарушенных функций организма, — сказал Аскар Аймагамбетов.

Он отметил, что для исключения субъективного фактора применяются единые подходы к оценке нарушений функций организма. Кроме того, все документы, направляемые медицинскими организациями на медико-социальную экспертизу, оформляются исключительно в электронном виде независимо от формата освидетельствования.

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Также, по его словам, осуществляется внутренний контроль качества принимаемых решений и мониторинг соблюдения сроков и порядка оказания государственной услуги.

— Если граждане не согласны с принятым решением об установлении инвалидности или отказе, они имеют право обратиться с заявлением о пересмотре в течение трех месяцев в вышестоящую службу медико-социальной экспертизы — к нам в департамент либо в Комитет регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения. Наша основная задача — обеспечить каждому гражданину справедливое рассмотрение материалов при оказании государственной услуги, — пояснил спикер.

Ранее сообщалось, что в Астане рассматривается инициатива по приведению системы социальной помощи к единому стандарту.