Систему социальной помощи и выплаты могут изменить в Астане

В Астане рассматривается инициатива по приведению системы социальной помощи к единому стандарту. Речь идет о унификации видов, сроков и размеров социальных выплат, что, как отмечается, должно повысить прозрачность и адресность государственной поддержки, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил руководитель управления занятости и социальной защиты города Астаны Ерлан Джусупов на очередной сессии маслихата восьмого созыва, работа ведется в соответствии с поручением Премьер-министра Республики Казахстан и направлена на совершенствование механизмов оказания социальной помощи.

— Объединение отдельных видов социальной помощи и формирование единых подходов к их предоставлению на территории республики позволит повысить прозрачность системы социальной поддержки, обеспечить справедливое и адресное распределение государственных мер, а также гарантировать равный доступ граждан к государственной помощи независимо от места проживания, — отметил он.

В рамках инициативы планируется привести действующие меры поддержки к единому формату, исключив дублирование выплат и повысив эффективность распределения бюджетных средств.

Также отмечается, что предлагаемые изменения позволят снизить нагрузку на городской бюджет и улучшить планирование социальных расходов, особенно в условиях роста миграционной нагрузки на столицу.

Напомним, социальные выплаты в Казахстане собираются привести в соответствие с новой Конституцией.